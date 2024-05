Netflix gaat in Nederland de prijzen verhogen. Abonnees gaan maandelijks tussen de 1 en 3 euro meer betalen en Netflix wordt daarmee de duurste van de grote streamingdiensten in Nederland.

Het duurste Netflix-abonnement uit op €18,99 en dat ligt nog hoger dan de onlangs verhoogde prijs van Viaplay (€17,99). Netflix krijgt daarmee de twijfelachtige eer dat het de hoogste prijs in streamingland rekent. Voor nieuwe abonnees zijn de nieuwe prijzen al ingegaan, terwijl bestaande abonnees binnenkort bericht krijgen over de prijsverhoging. Het basisabonnement van Netflix wordt een euro duurder en gaat naar €8,99 per maand. Voor het standaard-abonnement betaal je voortaan €13,99 en het premium-abonnement gaat zoals aangegeven naar €18,99.

Hieronder zie je de prijsverhogingen in een tabel:

Abonnement Aantal schermen Oude prijs Nieuwe prijs Basis 1 720p €7,99 €8,99 Standaard 2 1080p €11,99 €13,99 Premium 4 4K €15,99 €18,99

Wellicht overweeg je naar het basisabonnement over te stappen, maar dit kent wel beperkingen. Je kunt namelijk maar op één scherm tegelijk kijken. Bovendien krijg je de films en series in 720p te zien. Andere grote streamingdiensten verhoogden vorig jaar al hun prijzen, maar rekenen meestal rond een tientje per maand. De laatste keer dat Netflix in Nederland een prijsverhoging doorvoerde was in 2021.

Netflix geeft als verklaring dat het wil investeren in nieuwe tv-series en films. Daarnaast wil het bedrijf meer functies ontwikkelen. Andere streamingdiensten noemen vaak als reden dat ze geld nodig hebben om te blijven investeren in goede producties. Naarmate het aantal concurrenten omhoog gaat en de hoeveelheid content exponentieel toeneemt, zou je misschien verwachten dat de prijzen juist omlaag gaan. Maar het omgekeerde is juist het geval.

In België gaan de Neflix-prijzen ook omhoog. het Basic-abonnement gaat €9,99 kosten (€1,- duurder), terwijl het standaardabonnement naar €14,99 per maand gaat en het Premium-abonnement naar €19,99 per maand. Belgische Netflix-abonnees zijn daarmee een euro per maand duurder dan in Nederland.

Eerdere prijsverhogingen van grote streaming videodiensten zie je hieronder:

Streaming dienst Oude prijs Nieuwe prijs Amazon Prime Video €2,99 €4,99 Disney+ €9,99 €10,99 Apple TV+ €6,99 €9,99 Videoland Plus €8,99 €9,99 Videoland Premium €10,99 €11,99

Binnenkort komen er nog meer prijsverhogingen aan: Videoland gaat van €15,99 naar €17,99 per maand en bij HBO Max gaat de prijs omhoog van €7,99 naar €9,99. Daarmee blijft de meerderheid van de streamingdiensten rond een tientje hangen, met Netflix en Viaplay als de grootste uitschieters. Viaplay is de dienst die waarschijnlij daarbij het hardst extra geld nodig te hebben, vanwege de dure uitzendrechten van de Formule 1.