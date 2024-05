Let It Be

Let It Be volgt The Beatjes tijdens het maken van hun laatste album. De originele film is 54 jaar na verschijning nu compleet gerestaureerd door Peter Jackson (The Lord of the Rings) en zijn team hebben een stukje filmmagie uitgehaald, waardoor de film er beter uitziet dan ooit tevoren. Met Let It Be krijg je een stuk muziekgeschiedenis te zien. Onderlinge spanningen tussen de bandleden zorgen ervoor dat de studiosessies allesbehalve vlot verlopen.