Volgens analist Ming-Chi Kuo is Apple van plan om de iPhone 12, iPhone 12s en AirPods 3 te voorzien van goedkopere componenten. Dit is onder andere bedoeld om de extra kosten van 5G-technologie te compenseren. Toeleveranciers worden onder druk gezet om goedkoper te leveren.

Dure 5G compenseren met goedkopere accu

Apple zou de extra kosten van 5G-technologie in de iPhone vooral op toeleveranciers willen afwentelen, heeft Kuo ontdekt. Dit moet voorkomen dat de iPhone 12 duurder wordt dan zijn voorganger. Het gaat om significante bedragen: door 5G-technologie (Sub-6GHz) in te bouwen zullen de kosten met $75-$85 toenemen. Het gebruik van 5G (mmWave) betekent extra kosten van $125-$135. Apple zou beide 5G-technologieën willen ondersteunen in de aankomende iPhones, zodat ze wereldwijd inzetbaar zijn. Volgend jaar zal wat kritischer worden gekeken welke 5G-technologie in een bepaalde regio het meest wordt gebruikt. Om de extra kosten te compenseren probeert Apple op andere onderdelen te besparen, schrijft Kuo in een notitie aan investeerders.



Vooral de batterij is een onderdeel waar Apple op denkt te kunnen besparen. Er wordt gekeken naar een kleiner en simpeler design met minder lagen en een combinatie van harde en flexibele batterijplaten. Deze accu zal 40-50% goedkoper zijn om te produceren dan de huidige van de iPhone 11-serie. De verschillende cellen van de batterij worden in een kleinere ruimte geplaatst.

In 2021 zou Apple met de toekomstige ‘iPhone 12s’ willen kiezen voor alleen flexibele onderdelen voor de batterij, waardoor er nog eens 30-40% kosten kan worden bespaard ten opzichte van de iPhone 12.

Ook goedkopere componenten voor AirPods

Apple zou volgens Kuo ook leveranciers onder druk hebben gezet om de elektronische componenten van de AirPods goedkoper te leveren. De gemiddelde prijs zou in de eerste helft van dit jaar al met 25-35% zijn gedaald. Kuo verwacht dat de AirPods 3 in de eerste helft van 2021 uitkomen. Deze zullen net als de huidige AirPods Pro zijn voorzien van een geïntegreerd system-in-package design (SiP), in plaats van de huidige surface-mount technologie (SMT) in de ‌AirPods‌ 2.

Lagere batterijcapaciteit

Uit productregistraties bij autoriteiten bleek in juli al dat Apple de iPhones van 2020 mogelijk gaat voorzien van batterijen met een iets lagere capaciteit. Het zou gaan om 2227mAh, 2775mAh en 2815mAh, terwijl de huidige modellen 3110mAh (iPhone 11) en 3190mAh (iPhone 11 Pro) hebben. Alleen het allergrootste model gaat erop vooruit: er zijn aanwijzingen gevonden voor een 3687mAh accu bedoeld voor de 6,7-inch iPhone 12 Pro Max, terwijl zijn voorganger iPhone 11 Pro Max een 3,500mAh accu heeft.