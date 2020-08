Stonden de foto’s alleen lokaal, dan ben je ze kwijt na het installeren van de update naar Lightroom 5.4 voor iOS. Afgelopen dinsdag verschenen al de eerste klachten over de Lightroom op Reddit, Twitter en het Photoshop-forum, vlak nadat de update was uitgebracht. Gebruikers waren foto’s, bewerkingen, instellingen, watermerken en dergelijke kwijt. Eén gebruiker beweerd dat hij twee jaar aan bewerkingen kwijt was. Het probleem deed zich alleen voor bij mensen die de lokale opslag gebruikten en hun foto’s niet uploadden naar Adobe’s clouddienst. Het gaat daarbij vooral om niet-betalende gebruikers, waarbij de cloudopslag beperkt is.



Maar ook sommige betalende gebruikers kregen ermee te maken en beweren dat ze duizenden foto’s kwijt zijn geraakt. Afgelopen woensdag verscheen Lightroom 5.4.1 waarin de bug was opgelost. Helaas bleek daarbij ook dat de gewiste foto’s niet meer te herstellen waren.

Adobe heeft dit nu bevestigd:

We are aware that some customers who updated to Lightroom 5.4.0 on iPhone and iPad may be missing photos and presets that were not synced to the Lightroom cloud.

A new version of Lightroom mobile (5.4.1) for iOS and iPadOS has now been released that prevents this issue from affecting additional customers.

Installing version 5.4.1 will not restore missing photos or presets for customers affected by the problem introduced in 5.4.0.