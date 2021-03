Mixed reality-headset met oogtracking

Er zit een geavanceerd systeem in om te tracken waar je naar kijkt, schrijft Kuo in een notitie aan investeerders. De oogtracking werkt met een zender en ontvanger die de oogbewegingen detecteren en analyseren. Gebruikers krijgen dan beelden en informatie te zien op basis van algoritmes. De zender gebruikt een golflengte met onzichtbaar licht en de ontvanger detecteert hoe dit wordt gereflecteerd door de oogbal. Op basis hiervan is te bepalen hoe de oogbal beweegt. Ook is te achterhalen of een gebruiker met de ogen knippert.



De meeste headsets voor mixed reality worden bediend door een controller in de hand te houden, maar dat is minder natuurlijk. Het voelt alsof je een muis of trackpad gebruikt om iets aan te sturen. Directe oogtracking is natuurlijker.

Volgens Kuo heeft het systeem van Apple meerdere voordelen. Het is intuïtiever en er is directe interactie met de omgeving mogelijk. Ook hoeven er geen zware berekeningen te worden uitgevoerd op het moment dat de gebruike niet kijkt.

Irisherkenning voor Apple Pay

Daarnaast denkt Kuo dat de mixed reality-headset irisherkenning heeft. Hij baseert dat op hardware-specificaties waarmee irisherkenning mogelijk is. Dit zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor Apple Pay tijdens het gebruik van een headset.

The Information noemde eerder ook al dat Apple’s headset geavanceerde oogtracking heeft en dat er meer dan twaalf camera’s in zitten voor het meten van handbewegingen. Kuo verwacht de mixed reality-headset medio 2022. Later verschijnt er ook nog een bril en in de verre toekomst zouden zelfs contactlenzen staan gepland.