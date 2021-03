‘Apple Mixed Reality-headset gebruikt techniek uit vuurtorens’

Volgens analist Ming-Chi Kuo is Apple van plan om het gewicht van de Mixed Reality-headset onder de 150 gram te houden. Daarmee weegt het half zo zwaar als concurrerende headsets.

Lichtgewicht Mixed Reality-headset

Ter vergelijking: de AirPods Max weegt 385 gram en wordt bekritiseerd omdat het gewicht vrij hoog ligt. Bij de aanstaande Mixed Reality-headset zal dat niet gaan gebeuren. Die weegt volgens Kuo nog geen 150 gram. Apple is van plan om een hybride Fresnel-lens te gebruiken om dit voor elkaar te krijgen. Deze is optisch beter en weegt vrij weinig. Het blijkt uit een notitie aan investeerders die Ming-Chi Kuo vannacht uitbracht.



Kuo geeft aan dat de meeste VR-brillen al Fresnel-lenzen gebruiken, maar dat ze meestal 300 tot 400 gram wegen en een fors formaat hebben. Apple kiest voor een compacter en lichter design, omdat de lenzen simpeler kunnen worden uitgevoerd, met een kleiner blikveld (field of view, FOV). Voor Virtual Reality is een immersive ervaring nodig, maar bij Mixed Reality geldt dat niet. Je ziet namelijk de echte wereld nog en die is al spannend genoeg.

Apple zou de hybride Fresnel-lens willen samenstellen uit drie op elkaar gestapelde Fresnel-lenzen die dun en licht zijn. In totaal zitten er dus zes lenzen in (drie per oog). Door lichtgewicht plastic te gebruiken kan het gewicht laag blijven. Dit materiaal wordt dan met extra materialen en coatings zo aangepast, dat het de lichtdoorlatendheid van glas krijgt.

Plastic klinkt goedkoop, maar het maken van de lenzen zou vrij prijzig zijn. Er gaan daarom geruchten dat Apple’s eerste headset aanvankelijk rond de $3.000 gaat kosten.

Fresnel-lenzen zijn eeuwenoud

Interessant om te weten is dat Fresnel-lenzen al tweehonderd jaar gebruikt worden om de verlichting van vuurtorens goed te kunnen richten. Apple kan hiermee een erg korte brandpuntsafstand creëren, omdat de headset immers dicht op je ogen zit. Apple zal de juiste balans moeten vinden tussen vormfactor, gewicht en grootte van het blikveld. Het (optische) design is dan ook van groot belang.

De lichtgewicht lenzen zouden gemaakt worden door Young Optics. Ook zou Genius Electronic Optical een rol spelen bij de productie. Dit zal de eerste Mixed Reality-product van Apple zijn. In totaal zou Apple drie type producten op de markt willen brengen: een headset, een bril en contactlenzen. Wie het liefst een nóg lichter apparaat op zijn of haar neus zet, kan beter tot 2025 wachten.