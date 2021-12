Er gaan opnieuw geruchten over Apple's mixed reality-headset, deze keer over de bediening. Volgens een bekende analist maakt Apple gebruik van handgebaren voor de mixed reality-headset.

2022 lijkt een belangrijk jaar voor Apple te gaan worden met een compleet nieuw product: de zogenaamde mixed reality-headset. Er zijn de afgelopen tijd al wat details voorbij gekomen (zelfs al over de tweede generatie) en deze keer deelt Apple-analist Ming-Chi Kuo informatie over de mogelijke bediening. Hij denkt dat Apple kiest voor bediening met handgebaren voor de mixed reality-headset.



‘Apple’s mixed reality headset met handgebaren’

Apple zou in de headset allerlei 3D-sensoren verwerkt hebben, die een stuk geavanceerder zijn dan de sensoren in de iPhone voor Face ID. Met handgebaren en bewegingen kan de headset bediend worden, zo heeft de analist vernomen. De headset zou in totaal vier sets van 3D-sensoren hebben, waarmee niet alleen gebaren maar ook objecten mee gedetecteerd worden.

De analist zegt dat de headset niet alleen verandering in positie van handen en objecten kan herkennen, maar ook veranderende details in de vorm van de hand. Hij vergelijkt dit met de Face ID-sensoren die gebruikt worden voor de Memoji en Animoji, die nauwkeurig je gezichtsuitdrukkingen volgen. Je zou hiermee de interface van de headset kunnen bedienen. Als voorbeeld noemt hij ook nog het loslaten van een ballon. Door je hand van een vuist open te laten gaan, vliegt de ballon (in augmented reality) de lucht in.

De verbeterde sensoren herkennen ook objecten van grotere afstand, zo voegt Ming-Chi Kuo toe. Andere manieren voor de bediening zijn het volgen van de ogen, gezichtsuitdrukkingen, stembediening en huiddetectie.

Apple gebruikt steeds vaker handgebaren voor het bedienen van apparaten, al dan niet voor het verbeteren van de toegankelijkheid. De Apple Watch bedien je met handgebaren dankzij AssistiveTouch, zodat je niet o phet scherm hoeft te tikken.