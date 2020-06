iMac stapt over naar ARM

Veel hardware hoeven we vanavond om 19:00 uur waarschijnlijk niet te verwachten. Wel heeft Apple een andere belangrijke mededeling op het programma staan: de overstap van Intel naar eigen processoren op basis van de ARM-instructieset. Analist Ming-Chi Kuo heeft hierover een onderzoeksnotitie geschreven. Dit najaar komt er nog een vernieuwde iMac met Intel-processor, die in het derde kwartaal van 2020 in de winkel ligt. Daarna volgt echter vrij snel een ARM-gebaseerde versie in het eerste kwartaal van 2021. Wil je als eerste overstappen naar ARM, dan zul je waarschijnlijk de eerstvolgende update van de 13-inch MacBook Pro moeten aanschaffen, want volgens Kuo wordt dit de allereerste voorzien van Apple’s eigen processor.



Het design van de 13-inch MacBook Pro met ARM zal hetzelfde blijven. Kuo verwacht ‘m in het vierde kwartaal van 2020 of het eerste kwartaal van 2021. De productie van Intel-modellen zal stoppen zodra het model met ARM-chips is geïntroduceerd. Mogelijk blijven er bij de iMac nog wel een tijdje Intel-modellen bestaan.

Kuo schrijft:

(1) ARM13.3-inchMacBookPro:

The new model’s form factor design will be similar to that of the existing Intel 13.3-inch ‌MacBook Pro‌. Apple will discontinue the Intel 13.3-inch ‌MacBook Pro‌ production after launching the ARM 13.3-inch ‌MacBook Pro‌. (2) ARMiMac:

‌ARM‌ ‌iMac‌ will be equipped with the all-new form factor design and a 24- inch display. Apple will launch the refresh of existing Intel ‌iMac‌ in 3Q20 before launching the ‌ARM‌ ‌iMac‌.

Performance met 50% tot 100% omhoog

Kuo denkt dat Apple in het midden van 2021 een nieuw MacBook-design zal uitbrengen, ook voorzien van ARM. De totale overstap zal tussen de 12 en 18 maanden in beslag nemen. Wat performance betreft zijn de verwachtingen hoog: Kuo denkt dat die met 50 tot 100 procent kan toenemen. Het is de vraag of Apple wel voor zoveel power kiest, want het betekent ook dat de accu sneller leeg is. Mogelijk kiest Apple ervoor om niet voor de maximaal mogelijke performance te kiezen, maar ook wat nadruk te leggen op energiezuinigheid en voorkomen dat het apparaat te heet wordt.

De kans is groot dat er tijdens WWDC 2020 nog helemaal geen ARM-gebaseerde Mac wordt gepresenteerd, maar dat er alleen over de overgang wordt gesproken. Het ligt meer voor de hand dat Apple eerst hardware beschikbaar maakt voor ontwikkelaars, zodat zij alvast aan de slag kunnen met het aanpassen van software. Misschien valt er iets af te leiden uit het tijdpad van Apple’s vorige grote processorwisseling, in 2005. Toen kondigde Apple tijdens WWDC de overstap van PowerPC naar Intel aan en de eerste apparaten verschenen in januari 2006. Het ging meteen om twee stuks: een iMac en MacBook Pro, als vervanger van de PowerBook G4.

Vanavond kun je de aankondigingen live meebeleven tijdens de eerste volledig online editie van WWDC. Wij houden je vanaf 19:00 uur op de hoogte van alle aankondigingen – en van alle ontdekkingen in de beta’s natuurlijk, want die verwachten we vanavond ook meteen. Bereid je voor met onze WWDC 2020 special, waar je precies leest wat er op het programma staat.