iOS 13 staat nu op 92 procent van de recente toestellen

81% draait op iOS 13

Zo vlak voor WWDC 2020 en de aankondiging van iOS 14 is het interessant om te kijken hoeveel mensen inmiddels op iOS 13 zitten. Dat is 81%. Verder zit 13% nog op iOS 12 en 6% gebruikt een eerdere firmwareversie. Voor toestellen die in de afgelopen vier jaar zijn gekocht liggen de cijfers uiteraard iets beter: daar draait maar liefst 92% op iOS 13. Dit zijn toestellen die allemaal geschikt zijn om te updaten. Apple belooft altijd gedurende vijf jaar updates te zullen uitbrengen.





73% draait op iPadOS 13

Wat de iPad betreft ziet het er iets anders uit. Daar wordt iets meer gebruikt gemaakt van oudere versies. Op de iPad blijkt 73% te draaien op iPadOS 13. Verder zit 16% nog op iOS 12 en 11% op eerdere verweer versies. Voor tablets die de afgelopen via zijn gekocht ligt het cijfer wel erg goed. Maar liefst 93% draait op iPadOS 13.

Verschuiving naar iOS 14

Over een paar dagen zullen deze cijfers iets gaan verschuiven. Dan kondigt Apple iOS 14 aan en komt er ook een bètaversie beschikbaar voor ontwikkelaars. Dit zal aanvankelijk nog een vrij klein percentage van het totaal zijn, maar zodra de publieke beta beschikbaar komt, groeit het aandeel van iOS 14 verder door. Iedereen kan zich aanmelden voor de publieke beta van iOS 14, die we in de loop van juli 2020 verwachten. We raden wel aan om het te installeren op een toestel dat je niet dagelijks gebruikt.