Ontwikkelaar Guy DuPont toverde met behulp van onder meer een Raspberry Pi zijn 17-jaar oude iPod om in een moderne muziekspeler. In een video legt hij uit hoe hij dat heeft gedaan.

“Als je er vroeger één had, zie je meteen dat deze er anders uit ziet.” Zo begint Guy DuPont (@gvy_dvpont) zijn video terwijl hij zijn omgebouwde iPod Classic aan de camera toont. Wat meteen opvalt is het groen-zwarte scherm als in een oude IBM computer. Aan de binnenkant heeft DuPont ook flink gesleuteld.



4e generatie iPod met Spotify, wifi en Bluetooth

Niet alleen het scherm, maar ook de oplaadpoort is veranderd. Daarvoor gebruikt DuPont een micro-usb-aansluiting. De vergrendelschakelaar is omgebouwd tot aan-uit-schakelaar en natuurlijk is er de nodige hardware aanwezig voor wifi en Bluetooth. Laatstgenoemde hardware vereist meer stroom, dus DuPont heeft ook een grotere batterij ingebouwd. Het enige wat nog origineel is is de behuizing. In totaal kostte het zo’n $100 aan extra onderdelen.



Guy DuPont laat veel onderdelen voor de sPot zien in zijn filmpje.

Je zou kunnen zeggen dat het van binnen helemaal geen iPod meer is. Dit model is daarom omgedoopt tot ‘sPot’ als verwijzing naar Spotify. In het filmpje valt op dat de iPod tijdens het scrollen niet het bekende klikgeluidje maakt. Dat komt omdat de sPot een heuse trilmotor heeft gekregen voor haptische feedback zoals je dat ook op nieuwe iPhones hebt.

Qua software heeft DuPont drie aparte apps ingebouwd. Twee daarvan heeft hij zelf geschreven. De eerste heet ‘Raspotify’ en zorgt voor een verbinding tussen de Raspberry Pi en een Spotify-account. De zelfgeschreven apps zijn bedoeld voor navigatie en de gebruikersinterface. De interface probeerde DuPont zo dicht mogelijk bij het origineel te laten komen met hier en daar wat toevoegingen. Zo kan de sPot zoeken in Spotify en de nieuwste releases bekijken.

Op zijn YouTube-kanaal wil DuPont vaker dergelijke projecten laten zien. Op zijn GitHub-pagina kun je alles tot in detail lezen over de sPot, alle hardwaredetails en hoe hij de software schreef. De iPod is weliswaar bijna helemaal verleden tijd, maar zit nog altijd in het geheugen van menig Apple-fan. Zo maakte Louis Anslow de Rewound-app voor een iPod Classic interface op je iPhone. De app is helaas wel verwijderd door Apple.