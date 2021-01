Een flink aantal apps zou zich schuldig maken aan foutieve privacylabels in de App Store, waardoor de informatie misleidend is. Dit blijkt uit onderzoek naar een groot aantal apps.

Apple voegde de privacylabels onlangs toe aan de App Store, om gebruikers in één oogopslag inzicht te geven in welke gegevens een app verzamelt. Het voordeel is dat je daardoor niet meer zelf het privacybeleid van een app door hoeft te spitten. Maar er is ook een nadeel: ontwikkelaars moeten deze gegevens zelf bij Apple aanleveren. The Washington Post ontdekte dat apps soms foutieve en misleidende informatie in de privacylabels geven.



‘Sommige apps hebben foutieve privacylabels’

De journalist spreekt over ‘meer dan een dozijn apps’ die ‘misleidende of simpelweg foutieve’ privacylabels hebben. Als voorbeeld noemt hij de game Satisfying Slime Simulator. De app beweerde bij zijn check geen gegevens te verzamelen. De app deelt echter wel degelijk gegevens met onder andere Facebook en Google, zoals de tracking-ID van de iPhone voor advertenties. Op moment van schrijven zien we bij deze app wel privacylabels waar aangegeven is dat er data gedeeld wordt.

Andere apps die volgens de journalist ten tijde van het onderzoek misleidende privacylabels gaven, zijn Rumble, Maps.me, FunDo Pro en Match 3D. Op dit moment zien wij bij een aantal van deze apps wél ingevulde privacylabels met waarschuwingen. Het is mogelijk dat dat sinds de ontdekking aangevuld is. Volgens de journalist heeft één op de drie apps die gecheckt hebben verkeerd ingevulde privacylabels, maar het is niet duidelijk hoeveel apps er gecontroleerd zijn.

In een reactie laat Apple weten dat ze doorlopende routinechecks en bewerkingen doorvoert aan de gegeven informatie. Apple zegt samen te werken met ontwikkelaars om ervoor te zorgen dat de informatie kloppend is. Apple waarschuwt dat apps die geen juiste privacyinformatie geven in de toekomst mogelijk geen updates meer door kunnen voeren of zelfs verwijderd worden van de App Store.