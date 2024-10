Dankzij Parallels Desktop is het mogelijk om Apple Intelligence alvast te gebruiken in Windows-apps. De mogelijkheden zijn nog wel beperkt, maar de softwaremakers zijn druk bezig om het verder uit te breiden.

Met de komst van macOS Sequoia 15.1 is het mogelijk om Apple’s nieuwe AI-functies te gebruiken, als je beschikt over een Mac met Apple Silicon. Ben je in korte tijd helemaal verknocht geraakt aan Apple Intelligence en zou je het ook in je Windows-apps willen gebruiken, dan schiet Parallels Desktop te hulp. De software maakt het mogelijk om Schrijfhulp (Writing Tools) te gebruiken binnen Windows-apps. Je hoeft dan niet terug te schakelen naar macOS om bijvoorbeeld een stuk tekst te laten herschrijven. Om het te proberen heb je versie 20.1 nodig van Parallels Desktop.

Verder moet je zorgen dat de Parallels Tools zijn bijgewerkt naar de nieuwste versie. Hiervoor open je het Parallels Desktop Control Center en start je je Windows virtuele machine. Via de macOS-menubalk kun je vervolgens de tools updaten.

Waarom Apple Intelligence in je Windows-apps?

Waarom je dit zou willen doen, aangezien er ook al allerlei AI-functies zitten ingebakken in Windows 11? Nou, misschien omdat je de Microsoft Copilot-functies niet zo vertrouwt en liever gebruik maakt van Apple’s AI-functies. Of misschien gebruik je voor je werk nog een oudere versie van Windows, waar de AI-functies niet in zitten.

Er zit echter wel een addertje onder het gras. Het werkt nog maar voor één functie en dat is Writing Tools. Hiermee kun je systeembreed allerlei teksten laten herschrijven, proeflezen en samenvattingen maken. Je bepaalt zelf welke tekst je wilt laten aanpassen en kunt bijvoorbeeld de opdracht geven om dit vriendelijker, professioneler of bondiger te maken. Ook bij deze functie geldt dat het alleen nog in het Engels te gebruiken is, maar dat kan een uitkomst zijn voor mensen die het Engels nog niet zo machtig zijn. Een Dunglish-tekst verandert dan in eentje die wat meer als een native klinkt. Er zijn wel tools voor Windows waarmee dat kan, zoals Grammarly, maar die zijn vaak betaald. Wat de tools van Apple aantrekkelijk maakt, is dat ze gratis zijn inbegrepen bij recente Apple-producten.

Parallels zal nog wel meer functies moeten toevoegen om het aantrekkelijker te maken. Met Apple Intelligence kun je ook foto’s bewerken, krijg je samenvattingen van meldingen en e-mailconversaties en kun je afbeeldingen genereren. Maar dat zal lastiger zijn om in Windows-apps te integreren.

Meer over Parallels Desktop vind je op de website van de fabrikant.