Met de komst van Apple Silicon werkt het iets anders om je Mac in herstelmodus (Recovery Mode) te krijgen. In dit artikel leggen we uit hoe je je Mac kunt herstellen bij problemen.

Herstelmodus op nieuwe Macs

Soms is het nodig om macOS opnieuw te installeren, bijvoorbeeld als je hardnekkige problemen ondervindt of je Mac wilt verkopen. Bij de Intel-processoren was een gemakkelijk proces om de Mac in herstelmodus te krijgen en het klusje te klaren. Maar met de overstap naar Apple Silicon werkt het net iets anders.

Eerder schreven we al dat Apple kampt met enkele problemen waardoor het niet mogelijk is om macOS Big Sur via Online Recovery te herstellen. Het is dan ook aan te raden om macOS pas via deze weg te installeren als de problemen zijn opgelost.



Op de Intel-modellen van de Mac druk je op Command+R bij het herstarten van je Mac om zo macOS opnieuw te installeren. Bij de nieuwere Macs met Apple’s eigen Apple Silicon-chip werkt het als volgt.

Recovery mode op een M1 Mac

Voor de Macs met M1-chip (en opvolgers daarvan) is er een andere methode. Voordat je begint, is het van belang dat je Mac een werkende internetverbinding heeft.

Zo zet je je Mac in herstelmodus:

Sluit de Mac volledig af. Druk vervolgens de aan/uit-knop net zolang in tot er een reeks opstartopties in beeld komr. Selecteer Opties en klik op Ga door Vanuit dit menu heb je de opties om je harde schijf te wissen, een Time Machine-reservekopie terug te zetten of macOS Big Sur opnieuw te installeren.

Andere optie om je Apple Silicon Mac te herstellen

Er is nog een andere mogelijkheid om je Apple Silicon Mac in herstelmodus te zetten, zodat je macOS opnieuw kunt installeren. Daarbij doe je een complete herinstallatie van je Mac, maar je hebt er wel een andere Mac voor nodig met daarop Apple Configurator 2 geïnstalleerd. Ook in dit geval moet deze Mac een werkende internetverbinding hebben en je moet beschikken over een USB-C-kabel.

Hoe dit werkt lees je in dit supportartikel van Apple.