Apple Silicon M1: voordelen en nadelen van de nieuwe chip

Voordelen Macs met Apple Silicon M1

Macs met M1-chip hebben de volgende voordelen:

Maar dat is niet het hele verhaal. Macs met M1-chip hebben ook een aantal opvallende beperkingen waar Apple tijdens het november-event natuurlijk niet uitgebreid aandacht aan besteedde. Uit de specs en informatie die na afloop van het event naar buiten is gebracht komen echter enkele duidelijke nadelen naar voren, die we hieronder bespreken.

Nadelen Macs met M1-chip

Dit zijn de belangrijkste nadelen van M1:

#1 Geen Windows op M1-chip

Het is voorlopig niet mogelijk om Windows op MacBooks met een M1-chip te draaien. Apple vertelde niets over Boot Camp of hoe de nieuwe Macs omgaan met virtuele machines. Wat we wel weten is dat Parallels een versie van Parallels Desktop heeft uitgebracht die met Linux werkt en die tijdens WWDC 2020 ook werd gedemonstreerd. Maar hoe het zit met Windows op M1-chips wordt niet veel duidelijker in deze nieuwe blogposting.

Het lijkt erop dat er een nieuwe versie van Parallels Desktop aankomt die geschikt is voor de 64-bit ARM-versie van Windows. Dit is niet de x86-versie van Windows 10 die je gewend bent, maar een aparte versie voor ARM-processoren waar Microsoft nog druk mee bezig is.

Apple maakte wel bekend dat er volgend jaar een native versie van Photoshop voor Apple’s ARM-processor gaat uitbrengen, maar er werd niet gesproken over Microsoft Office of over het draaien van Windows 10 op een Mac met M1. Misschien komt het ooit nog, maar reken er niet op dat er ooit Boot Camp voor M1 komt.

#2 Maximaal één extern scherm

De MacBook Pro en MacBook Air met M1 kunnen maximaal één externe monitor aansturen. Voorgangers met Intel-processor konden op twee externe schermen aangesloten worden. Dat blijkt uit de kleine lettertjes op de productpagina’s. Deze externe monitor mag wel een hoge resolutie hebben: tot maar liefst 6K bij een refreshrate van 60Hz. De bandbreedte zou voldoende moeten zijn om twee 4K-schermen aan te sturen, maar Apple staat dit niet toe. De nieuwe Mac mini M1 is wel geschikt om twee 4K-schermen aan te sluiten. Eentje sluit je aan op de Thunderbolt 3-poort, de andere op de HDMI 2.0-poort.

Dat je op de MacBooks maar één extern scherm kunt aansluiten heeft mogelijk te maken met beperkingen van de GPU of de Thunderbolt 3-poort. Dat je een 6K-scherm kunt aansluiten betekent overigens wel dat de MacBooks geschikt zijn voor het (prijzige) Pro Display XDR, want dat heeft met 6016 x 3384 pixels een resolutie van 6K.

#3 Geen eGPU-ondersteuning op M1 Macs

Het is bij de nieuwe Macs met M1-chip niet mogelijk om een externe grafische processor aan te sluiten. Met een eGPU kun je je computer een stuk krachtiger maken voor grafische toepassingen. Bij de Intel-Macs was het nog wel mogelijk.

Gelukkig is de GPU die Apple heeft toegepast de “meest geavanceerde” die ze ooit hebben gebruikt, dus mogelijk heb je helemaal geen eGPU meer nodig. Het kan 25.000 threads tegelijk draaien, dankzij 8 krachtige cores.

#4 FaceTime-camera is nog steeds 720p

Helaas heeft Apple de frontcamera van de MacBooks geen upgrade gegeven naar 1080p. Tijdens het event kondigde Apple aan dat de M1-chip zorgt voor betere beeldkwaliteit van de frontcamera. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beeldverwerking door de Neural Engine, die voorzien is van indrukwekkende specs. De resolutie gaat echter niet omhoog. Het is nog steeds 720p, maar met betere ruisonderdrukking, een bredere dynamische range en verbeterde automatische witbalans. Dit gebeurt allemaal door de software, want de camera lijkt qua specs nog steeds hetzelfde.

#5 RAM uitbreiden niet mogelijk

Het is niet mogelijk om met de nieuwe Macs achteraf je werkgeheugen (RAM) uit te breiden. Je kunt er bij het bestellen van je nieuwe MacBook dus maar het beste voor zorgen dat je meteen de juiste keuze maakt. Dit komt omdat de M1 een System on a Chip (SoC) is waarbij alle losse onderdelen zijn geïntegreerd. Het geheugen, de GPU, CPU, T2-chip en alle andere componenten zitten in één compact pakket. Dit geldt ook voor de Mac mini.

Je kan alleen kiezen uit 8GB of 16GB RAM. Er is geen hogere configuratie beschikbaar en je kunt dit later ook niet upgraden. Wie zeker wil zijn kiest meteen voor 16GB, maar is dan wel tweehonderd euro meer kwijt. Apple is nooit goedkoop met extra RAM en in dit geval kun je niet terugvallen op externe bedrijfjes.

#6 Opslag uitbreiden is ook niet mogelijk

Wat voor RAM geldt, geldt ook voor de SSD: je kunt de opslag achteraf ook ook niet upgraden omdat dit eveneens is vastgesoldeerd. Gelukkig zijn hier nog wel oplossingen voor: je kunt een externe harddisk aansluiten als je meer opslag nodig hebt. De Mac mini met M1-chip is de eerste mini waarbij het niet mogelijk is om de interne opslag later nog te upgraden.

#7 Geen Thunderbolt 4

De nieuwe M1 Mac-modellen zijn voorzien van Thunderbolt 3-poorten, niet de nieuwere Thunderbolt 4. De nieuwe Macs beschikken over twee usb-c-poorten die weliswaar USB 4 ondersteunen, maar geen Thunderbolt 4.

Intel gaf in juli meer details bekend over Thunderbolt 4. Dit komt beschikbaar op PC’s met Tiger Lake-processor, maar omdat Apple van Intel is afgestapt lopen we deze nieuwigheid nu wel mis. Thunderbolt 3 en 4 bieden allebei een maximum snelheid van 40 Gbps, maar bij versie 4 zijn er wat voordelen die je in onderstaand artikel leest. Zo is het bij Thunderbolt 4 voor het eerst mogelijk om maximaal vier Thunderbolt-poorten te gebruiken in combinatie met universele kabels tot maximaal twee meter. Intel heeft ook nieuwe kabels ontworpen die met Thunderbolt 4 en USB 4 werken. Ze zijn langer, zonder dat je last hebt van snelheidsverlies.

#8 Nog niet alle apps zijn klaar

macOS Big Sur is klaar voor de M1-processor, dus dat zal ongetwijfeld goed werken. Ook spectaculair is dat je iPhone- en iPad-apps rechtstreeks op je Mac kunt installeren. Daarmee zet Apple een belangrijke stap naar één platform van apps die naadloos met elkaar samenwerken. Maar ontwikkelaars moeten hun apps wel aanpassen voor Apple Silicon en dat gebeurt nog niet op grote schaal. De apps van Instagram, YouTube, Google Drive, Gmail, Disney+ en andere zullen aanvankelijk nog niet in de Mac App Store te vinden zijn. Ook kunnen ontwikkelaars met een opt-out ervoor kiezen om hun apps nog niet beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld als ze vinden dat het nog niet goed werkt. Facebook heeft er bewust voor gekozen om Instagram niet op de desktop uit te brengen, dus het is goed mogelijk dat Facebook deze mogelijkheid blokkeert. Voorlopig is het kunnen draaien van iPhone- en iPad-apps iets wat op papier goed klinkt, maar in de praktijk zich nog moet bewijzen.

#9 Mogelijke bugs en kinderziektes

Dat Apple de M1-chip in de twee populairste modellen inbouwt, de 13-inch MacBook Air en MacBook Pro, is een gewaagde keuze. Dit zijn mainstream modellen die veel worden gekocht. Dat laat wellicht zien hoe zeker Apple van z’n zaak is dat de M1-chip geen kinderziektes bevat. Maar hou er rekening mee dat dit een eerste generatie is. Je hebt nog geen ervaringen gehoord van mensen die er al een tijdje mee werken en met een dure aankoop van twee- tot drieduizend euro neem je wel een gok. macOS Big Sur op een ARM-processor is iets wat nog niet eerder vertoond is, dus de praktijk moet uitwijzen of het echt zo fantastisch is als Apple zegt.

Voordelen M1-chip

Ben je na het lezen van bovenstaande wat depressief geworden, dan is er ook goed nieuws. Er zitten heus wel voordelen aan de M1-chip.

De M1-chip is krachtiger

Door de chips in eigen huis te ontwikkelen kan Apple ze helemaal afstemmen op de hard- en software. De Mac mini is dan ook 60 procent sneller dan het vorige model uit 2018. Volgens Apple biedt de M1-chip meer performance per Watt dan elke andere processor. Ook de grafische prestaties zijn veel beter dankzij de M1-chip. Apple heeft bij de A-serie processoren in de iPhone en iPad al laten zien tot welke ongelooflijke prestaties het chipteam in staat is en daar gaan we nu ook van profiteren bij de Mac.

M1-chip is veel zuiniger dan Intel

Volgens Apple biedt de M1-chip de langste batterijduur ooit in een Mac. De 13-inch MacBook Pro is dan ook een flink stuk energiezuiniger geworden. Je kunt nu 17 uur internetten, terwijl dat op de Intel-gebaseerde MacBook Pro slechts 10 uur was. Ook kun je 20 uur videokijken, twee maal zo lang als de 10 uur van eerder.

Ook bij de MacBook Air zijn er verbeteringen. Je kunt nu nu 18 uur video afspelen op een volle accu. Voorheen was dat 12 uur. Ook kun je 15 uur internetten, terwijl dat voorheen 11 uur was. De MacBook Air heeft bovendien geen fan meer, waardoor deze veel stiller is en niet gaat blazen bij zware taken.

#3 Mac mini is goedkoper geworden

De Mac mini is dit jaar goedkoper geworden, al moeten we wel toegeven dat Apple de prijs in voorgaande jaren al wat had opgeschroefd. Voor de Mac mini uit 2018 betaalde je nog 899 euro terwijl je voor het nieuwe model 799 euro kwijt bent. Daarmee is het bijvoorbeeld voor ontwikkelaars een aardige manier om alvast een Mac met M1-chip in huis te halen, voor testdoeleinden. Met de upgrade-opties kan de prijs nog behoorlijk opgestuwd worden.

Of dit ook betekent dat Macs met M1-chip over het algemeen goedkoper gaan worden omdat Apple het nu in eigen huis kan ontwikkelen, moet zich nog uitwijzen.

#4 Big Sur is geoptimaliseerd voor Apple Silicon M1

Bij de ontwikkeling van Big Sur heeft Apple natuurlijk al rekening gehouden met de komst van de M1-processor. Het besturingssysteem is dan ook volledig geoptimaliseerd. Nieuw voor M1-gebruikers is dat de Mac onmiddelijk kan ontwaken uit de slaapstatus en dat browsen met Safari 1,5 keer sneller is met JavaScript. Ook reageert de browser 2x sneller, belooft Apple.

Wil je de beste performance, batterijduur en beveiliging hebben, dan zit je dus goed met Big Sur op een M1 Mac. De software staat standaard al voorgeïnstalleerd op de nieuwe Macs. Voor alle andere gebruikers komt Big Sur op donderdag 12 november.

#5 M1 werkt met WiFi 6

De M1-chip biedt ondersteuning voor WiFi 6. Beschik je over een geschikte router, dan kun je hiervan profiteren. Zo niet, dan ben je in ieder geval voorbereid op de toekomst. WiFi 6 is sneller dan zijn voorganger en heeft een betere dekking.

De M1 bevat trouwens nog veel meer technologieën waarmee de algemene Mac-ervaring erop verbeterd. We noemden al even de image signal processor (ISP) die zorgt voor mooiere beelden via de frontcamera.

Wil je meer weten over de nieuwe MacBooks? Check dan ons overzicht met een samenvatting van het Apple november 2020-event!