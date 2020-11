Benchmarks MacBook Air M1-chip

Het gaat om vroege resultaten, van mensen die de nieuwe MacBook al in handen hebben. Daarbij blijkt duidelijk dat de nieuwe M1-chip de eerder gebruikte Intel-chips overtroeft. Een Geekbench-test van de ‘MacBookAir10,1’ (de interne naamgeving voor de 13-inch MacBook Air M1) laat zien dat een single-core score van 1687 haalbaar is en een multi-core score van 7433. Bij de 16-inch MacBook Pro met Intel Core i9-processor is de score respectievelijk 1096 en 6870.



De 13-inch MacBook Air verslaat alle andere MacBooks, Mac mini’s en de meeste iMacs. Ook de MacBook Pro van eind 2019 met Intel Core i9-9980HK processor heeft het nakijken. Het feit dat de M1-chip een Intel Core i9-verslaat is veelbelovend. Eerder beweerde de technische site AnandTech al dat de M1 de potentie heeft om de snelste laptop-CPU op de markt te zijn en de eerste benchmarks lijken dat te bewijzen. Later verwachten we ook benchmarks van de 13-inch MacBook Pro en de Mac mini, zodat je beter weet welke je moet kiezen.

Apple heeft nog geen exacte specificaties van de M1-chip gegeven, maar zegt zelf dat de chip tweemaal sneller is dan concurrerende PC-processors, terwijl het minder energie verbruikt. Ook zou de geïntegreerde grafische module tot twee keer zoveel performance bieden als die van andere fabrikanten.

Uit de benchmarks blijkt in ieder geval dat de 8-core processor in de nieuwe Air is is geklokt op 3,2 GHz. De 8-core Intel Core i9 van de 16-inch MacBook Pro draait standaard op 2,3GHz en heeft een Turbo Boost tot 4,8GHz.

Volgens Apple is de M1-chip gelijk voor alle Mac-modellen die deze week zijn aangekondigd. De MacBook Air is als enige fanless, waardoor de twee andere modellen waarschijnlijk beter in staat zijn om zware toepassingen uit te voeren.

De M1-chip is Apple’s eerste in eigen huis ontworpen Mac-chip met meer performance per Watt en een zodanige zuinigheid dat je vele uren langer kunt internetten en video kijken. Wat de M1 ook uniek maakt is Apple’s eigen Neural Engine voor machine learning-toepassingen, een speciale Image Signal Processor voor betere webcambeelden en een Unified Memory Architecture. Dit laatste houdt in dat de GPU systeemgeheugen kan delen. Mogelijk pakt dit gunstig uit voor bewerkingen die veel werkgeheugen (RAM) vereisen. Maar dat weten we pas als de eerste MacBooks met M1 in handen van gebruikers zijn.