Wheel of Fortune Daily: bonuspuzzels van Rad van Fortuin

Wheel of Fortune Daily is ontwikkeld door Frosty Pop en is beschikbaar in Apple Arcade voor iPhone, iPad, Mac, Apple TV en Apple Vision Pro. Het spel bevat de bekende Rad van Fortuin-bonuspuzzels, waarbij de speler begint met de letters R, S, T, L, N en E, drie medeklinkers en een klinker kiest en probeert de puzzel op te lossen.

Elke dag worden er nieuwe puzzels toegevoegd over meerdere onderwerpen, zoals popcultuur, eten en drinken, reizen en meer. De spelshowervaring is opnieuw ontworpen voor het mobiele scherm, waarbij je virtuele prijzen kun winnen. Er gaat geen echt geld in om, want het is Apple en het moet natuurlijk wel gezinsvriendelijk blijven.