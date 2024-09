Verrassing! De iPhone 16-modellen zijn geschikt voor snelladen op 45 Watt. Apple heeft er zelf niets over gezegd tijdens het Glowtime-event en ook op de website van Apple is er niets over te vinden.

Apple kondigde weliswaar aan dat je nu via MagSafe met 25 Watt kunt opladen, maar over snelladen via de kabel werden alleen vage bewoordingen gebruikt. Je kunt “in 30 minuten opladen tot 50%” zegt Apple al jaren, ook bij de nieuwe modellen. Op de pagina met technische specs is te lezen dat je voor snelladen een adapter van 20 Watt nodig hebt. Maar de werkelijkheid blijkt toch iets anders, zo blijkt uit informatie van het China Quality Certification Center, een regelgevende instantie in China. Alle modellen uit de iPhone 16-serie zijn geschikt voor snelladen op 45 Watt met behulp van een geschikte usb-c-lader. Bij de iPhone 15-serie was onder gunstige omstandigheden nog geen 30 Watt haalbaar, ongeacht de oplader die je gebruikte.

45 Watt snelladen via usb-c

“Is het beperkt tot de Chinese versie?” vraagt de ontdekker zich af op X. Ook merkt deze persoon op dat het vermogen gelijk is aan de Samsung Galaxy S25 Ultra, die een dag eerder was uitgelekt. Uit de certificering blijkt dat bedraad opladen op een vermogen van 45 Watt plaatsvindt op een voltage van 15 Watt en een stroomsterkte van 3 Ampère. Of je gebruik moet maken van snelladen is een heel andere vraag: als je snel de deur uit moet en niet zonder je iPhone kan, is het een uitkomst. Maar continu je iPhone snelladen kan slechter zijn voor de batterij.

Bekijk ook Zo werkt iPhone snelladen: alles over de iPhone sneller opladen De nieuwste iPhones werken met snelladen, maar hoe werkt dit precies? Met deze tip halveer je de oplaadtijd van je geschikte iPhone, dankzij snelladen met een zwaardere adapter en een techniek met de naam USB Power Delivery. Je leest er hier alles over!

Apple gebruikte 20-30 Watt om te testen

Waarschijnlijk zal het maximale vermogen alleen worden bereikt als de batterij bijna leeg is, waardoor je zo snel mogelijk op de 50% komt. Daarna kan de snelheid merkbaar afnemen. Het zou ook betekenen dat de iPhone 16% er minder lang over doet om van 0% naar 50% te gaan bij het opladen met een kabel. Toch houdt Apple op de specspagina vast aan de tekst dat je via de kabel in “30 minuten tot 50% opgeladen” kunt krijgen.

Geschikt voor snelladen:

In ongeveer 30 minuten tot 50% opgeladen met adapter van 20 W(14) of meer in combinatie met de USB‑C oplaadkabel, of met adapter van 30 W of meer in combinatie met de MagSafe-oplader (allemaal afzonderlijk verkrijgbaar).

Een voetnoot maakt duidelijk dat voor het testen in augustus 2024 de genoemde adapter van 20 Watt is gebruikt. Officieel spreekt Apple al jarenlang over opladen met een 20 Watt usb-c-adapter en houdt daarbij al sinds de iPhone 8 vast aan het mantra “50% in 30 minuten”. In werkelijkheid is er wel voortgang geboekt en kun je met een 30 Watt-adapter nog net iets sneller laden. Maar het is nog nooit gelukt om boven de 30 Watt uit te komen.

We weten nog niet hoe snel het opladen op 45 Watt plaatsvindt en of je bijvoorbeeld nu in 20 minuten een batterijlading van 50% kunt halen. Dit is een kwestie van zelf uitzoeken. Het testen zal moeten worden gedaan door de eerste reviewers en mensen die het toestel zelf hebben gekocht.

45 Watt adapter nodig – maar die verkoopt Apple niet

Hoe dan ook: je hebt een zwaardere adapter nodig als je sneller wilt laden, want ook het populaire 35 Watt usb-c-model met twee aansluitingen is niet krachtig genoeg. De eerstvolgende optie in het assortiment van Apple is deze 70 Watt MacBook-lader van 65 euro. Maar je kunt natuurlijk ook een veel goedkopere oplader op Amazon kopen. Een goed merk kost rond de 20 euro, maar let wel op dat hij 15V3A ondersteunt.

Er was een paar maanden geleden wel een gerucht dat alle iPhone 16-modellen sneller opladen op 40 Watt zouden ondersteunen, maar zoals gezegd: daar bleek tijdens het Glowtime-event niets van. Apple noemde alleen de mogelijkheid om MagSafe op 25 Watt te gebruiken, in combinatie met de snellere MagSafe Charger die vanaf €49,- in de Apple Store ligt.

Meer over de batterijduur van de iPhone 16-modellen lees je op een aparte pagina.

Bekijk ook iPhone 16 batterijduur: sneller opladen met usb-c en MagSafe Nu de iPhone 16-serie is onthuld weten we meer over de technische specs, waaronder de batterijcapaciteit en de gebruiksduur. De iPhone 16 Pro Max heeft de langste batterijduur ooit gekregen en is sneller draadloos op te laden met MagSafe.

Op vrijdag 13 september gaat de iPhone 16 in pre-order. Ze bevatten een nieuwe Cameraregelaar voor fotograferen en filmen, grotere schermen op de Pro-modellen en een snellere chip voor gaming en Apple Intelligence.