De termen usb-c en Thunderbolt worden soms door elkaar gebruikt, maar toch is er een duidelijk verschil. Is elke usb-c-poort geschikt voor Thunderbolt-functies? En wat kan je ermee? In dit artikel zetten we de eigenschappen en verschillen van deze aansluitingen op een rijtje.

Verschillen usb-c vs Thunderbolt

Volgens nieuwe wetgeving van de EU moeten diverse Apple-apparaten worden voorzien van een usb-c aansluiting. Maar betekent dit dat ook Thunderbolt wordt ondersteund? Niet altijd. De kabels en aansluitingen met de aanduiding ‘usb-c’ of ‘usb type-c’ zien er precies zo uit als de kabels en aansluitingen die Thunderbolt ondersteunen, maar toch zijn er wel degelijk verschillen. Hoe dat zit lees je hieronder:

Usb-c en Thunderbolt: op welke apparaten?

De volgende Apple-producten zijn voorzien van een Thunderbolt 4- of Thunderbolt 3-poort. Daarnaast zijn er producten met een Thunderbolt/usb 4-poort. We lopen ze met je langs.

Thunderbolt 4

Deze apparaten zijn voorzien van een Thunderbolt 4-poort:

Thunderbolt/usb 4

Deze apparaten zijn voorzien van een Thunderbolt/usb 4-poort:

Thunderbolt 3

Deze apparaten zijn voorzien van een Thunderbolt 3-poort:

27-inch iMac (2020, 2019 en 2017)

21,5-inch iMac (2019 en 2017)

iMac Pro (2017)

Mac mini (2018)

13-inch MacBook Air 2020, 2019, 2018)

13-inch MacBook Pro (2020, 2019, 2018, 2017, 2016)

16-inch MacBook Pro (2019)

15-inch MacBook Pro (2019, 2018, 2017, 2016)

Apparaten met usb-c-poort

Er zijn ook diverse producten met een ‘gewone’ usb-c-poort, dus zonder ondersteuning voor Thunderbolt. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

Verschillen usb-c en Thunderbolt

Een usb-c-poort en een Thunderbolt-poort zien er op het eerste gezicht hetzelfde uit. Thunderbolt is echter het protocol dat gebruikt wordt voor de dataoverdracht, terwijl usb-c (of usb type-c) de benaming is voor de connector. Niet elke usb-c-aansluiting biedt ondersteuning voor Thunderbolt. Usb-c is de fysieke connector die de micro-usb-aansluiting heeft vervangen en die gaandeweg ook de usb-a-aansluiting overbodig zal maken. Bij de nieuwste specificatie usb 4 is een overdrachtssnelheid tot 40 Gbps mogelijk.

Thunderbolt is een protocol dat het mogelijk maakt om al je randapparatuur en voeding met één kabel aan te sluiten op de computer. Meestal maak je daarbij gebruik van een speciaal docking station voor het aansluiten van stroom, beeldscherm, toetsenbord, muis en externe opslag. Het is zelfs mogelijk om apparaten in een rijtje (‘daisy-chaining’) op elkaar aan te sluiten en hebt daardoor minder kabels nodig.

Het verschil tussen Thunderbolt 3 en Thunderbolt 4 is vooral dat je meer schermen kunt aansluiten. Bij Thunderbolt 3 is dat minimaal één 4K-scherm. Dat is verdubbeld bij Thunderbolt 4: dit is geschikt voor minimaal twee 4K-schermen of één 8K-schermen. De bandbreedte is ook verdubbeld: van 16 Gbps naar 32Gbps. Verder is je computer bij Thunderbolt 4 gemakkelijker uit sluimerstand te halen. En de beveiliging tegen Direct Memory Access (DMA) is verbeterd. Thunderbolt 4-accessoires zijn overigens terugwaarts compatibel met Thunderbolt 3.

Wat kun je met USB-C en Thunderbolt doen?

Hieronder bespreken we de belangrijkste toepassingen:

Voeding

De usb-c-poort wordt vaak gebruikt voor het opladen van je tablet of laptop. Biedt de poort ondersteuning voor Thunderbolt, dan heb je de unieke mogelijkheid om stroom te ontvangen én te leveren. Hierdoor kan je met één enkele kabel een dock of scherm verbinden en de MacBook opladen. Afhankelijk van het type iPad of MacBook dat je hebt, heeft Apple een lader bijgeleverd met een specifiek wattage. Zo wordt de 13-inch MacBook Air 2022 geleverd met een 30 Watt usb-c-stroomadapter, maar zou je ook kunnen snelladen met een 70 Watt usb-c-stroomadapter.

Display

Ook video-uitvoer behoort tot de mogelijkheden van usb-c en Thunderbolt, waarbij laatstgenoemde in staat is om meer pixels aan te sturen. Zo was de 12-inch MacBook met maar één usb-c-poort en geen Thunderbolt-ondersteuning in staat om maar één extern scherm aan te sturen. Heb je een nieuwere MacBook met Thunderbolt 4-ondersteuning, dan kun je minimaal twee 4K-schermen of een 8K-scherm aansturen.

Opslag

Door de hoge overdrachtssnelheid is het zeer gemakkelijk grote hoeveelheden data over te zetten met usb-c of Thunderbolt. Je zult hiervoor natuurlijk wel een externe harde schijf moeten aanschaffen die de optie biedt om te kunnen worden verbonden via usb-c of Thunderbolt. Om optimaal gebruik te maken van de Thunderbolt-snelheden moet je wel beschikken over de juiste kabel. Apple verkoopt een Thunderbolt 2-kabel (€35,-) en belooft daarmee een dataoverdrachtssnelheid van 20 Gbps. Maar als je de veel duurdere Thunderbolt 4-kabel (€149,-) of een Thunderbolt 3-kabel aanschaft, dan zijn snelheden van 40 Gbps mogelijk.

Devices

Een apparaat aansluiten behoort natuurlijk ook gewoon tot de mogelijkheden. Zo kun je met een usb-c-naar-Lightning-kabel direct je iPhone verbinden met je MacBook, zonder dat een verloopstukje nodig is. Maar ook andere apparaten zoals printers kun je op deze manier aansluiten. Let op dat er een verschil bestaat tussen actieve en passieve Thunderbolt-kabels. Passieve kabels zijn vaak goedkoper en kunnen enkel de snelheid van 40Gbps behalen wanneer de kabel een maximale lengte heeft van 0,5 meter. Bij langere passieve kabels gaat de snelheid omlaag naar 20Gbps.

Lees meer over het gebruik van USB-C en Thunderbolt in onze andere tips: