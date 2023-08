Moet je Mac hersteld worden en kan hij dat niet in z'n eentje? Dan wordt dat vanaf macOS Sonoma eenvoudiger. Deze update biedt de mogelijkheid om een andere Mac te herstellen via een kabel zonder extra software.

Een Mac die hersteld moet worden, kan dat bijna altijd zelfstandig. Mocht je nou toch pech hebben en de stroom valt bijvoorbeeld uit tijdens dit proces, of je schakelt de Mac per ongeluk zelf uit, dan kan het zijn dat de Mac in een herstelmodus terecht komt. Het herstellen kan dan alleen nog met behulp van een andere Mac.



Mac reactiveren of herstellen in macOS Sonoma zonder extra software

De herstelmodus wordt ook wel de DFU-mode genoemd en het is een stand waarop je je Mac liever niet hebt. Met macOS Ventura of oudere versies kun je een andere Mac gebruiken om jouw eigen Mac uit de penarie te halen, maar je had hier wel extra software van Apple voor nodig, namelijk de Apple Configurator-app. Vanaf macOS Sonoma is dat niet meer nodig, want de hersteltool zit dan gewoon ingebouwd.

In de macOS Sonoma-beta werd de functie ontdekt. Op X (Twitter) plaatste gebruiker @aaronp613 de ontdekking. Als je een andere Mac aansluit met een usb-c-kabel, kun je via Finder de Mac reactiveren of herstellen naar de fabrieksinstellingen.

Wat is reactiveren en herstellen?

Zoals te zien is op de afbeelding, geeft Finder de gebruiker de optie om de andere Mac te reactiveren of herstellen. Kies je voor reactiveren, dan zal er worden geprobeerd om de firmware opnieuw te activeren. Er gaat dan geen data verloren. Lukt dit niet, dan kun je de getroffen Mac herstellen. Dat betekent dat alles wordt gewist en de Mac wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Heb je een Time Machine-backup, dan is dat meestal niet zo’n probleem, al is het natuurlijk altijd wel even onhandig.

Om een andere Mac te helpen, moet de ‘hulp Mac’ voorzien zijn van macOS Sonoma. Het is nog niet duidelijk of de getroffen Mac ook deze software moet hebben, of dat een oudere versie ook voldoet. Mogelijk moeten beide Macs op macOS Sonoma draaien om de functie te laten werken. Je hebt in ieder altijd nog de mogelijkheid om via de Apple Configurator-app de getroffen Mac te helpen, al is dat wel wat omslachtiger.

We bespreken in onze tip over de Mac herstelmodus hoe je met de herstelmodus omgaat. Daarnaast worden ook de andere ins en outs van de herstelmodus besproken. macOS Sonoma wordt in het najaar verwacht. Controleer in ons artikel of jouw Mac geschikt is voor macOS Sonoma.