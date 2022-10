iPad 2022 heeft tragere usb-c-poort dan andere modellen

Trage usb-c-poort in de standaard iPad

De usb-c-poort in de iPad 2022 biedt support voor usb 2.0 snelheden. Dit betekent een snelheid tot 480 Mbps voor datatransfer en dat ligt op hetzelfde niveau als de iPad 2021 met Lightning-connector van vorig jaar. Het blijkt uit de review van The Verge, die een paar dagen geleden werd gepubliceerd.



Alle overige iPad -modellen met usb-c-poort zijn in staat tot veel hogere datatransfers. Zo hebben de iPad Pro’s met M1-chip ondersteuning voor Thunderbolt 3 en kun je data met een snelheid tot 40 Gbps overzetten. De iPad Air 2022 doet het op 10 Gbps en de iPad Air/mini 2021 zitten op 5 Gbps. Dat zijn snelheden die aanmerkelijk hoger liggen.

Apple heeft geen melding gemaakt van de tragere usb-c-poort van de standaard iPad. Op de pagina met technische specs worden dan ook geen cijfers genoemd. Maar inmiddels is bevestigd dat het inderdaad gaat om usb 2.0 snelheden.



The Verge testte de knalgele versie van de iPad 2022.

De lagere snelheid kan invloed hebben op toekomstige toepassingen, zoals het aansluiten van een extern scherm. Ook het overzetten van data duurt langer, waarbij je voor de snelheid misschien beter voor AirDrop kunt kiezen. Het YouTube-kanaal Max Tech dook er ook bovenop.

De iPad 2022 ligt inmiddels in de winkel met een verhoogde adviesprijs van €589,- terwijl de iPad mini in de aanbieding is te krijgen voor €519,-. Heb je genoeg aan een wat kleiner scherm, dan kan dat ook een optie zijn. Of je kiest de veel goedkopere iPad 2021, die dus via z’n Lightning-poort dezelfde datasnelheid heeft. Je loopt dan wel het grotere 10,9-inch scherm, de platte zijkanten, de verplaatste FaceTime-camera, de 5G-support (als je bereid was €200,- extra daarvoor te betalen) en nog wat andere eigenschappen die op zich handig zijn maar voor een beginnende tabletgebruiker misschien niet de hogere prijs rechtvaardigen. Maar misschien val je wel voor de leuke kleurtjes en kies je voor blauw, roze of geel.

Uiteraard hebben wij over een paar dagen ook onze review klaar en kun je lezen of we de trage usb-c-poort als een probleem hebben ervaren. Het is goed mogelijk dat je minder accessoires op de usb-c-poort van de iPad kunt aansluiten.

