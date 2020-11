Eerste video’s met iPhone 12 Pro Max hands-on ervaringen

In afwachting van de iPhone 12 Pro Max pre-orders kregen vier verslaggevers alvast de kans om het toestel even in handen te houden. Dit vinden ze van Apple's supersized iPhone van dit jaar.

Vanaf 14:00 uur vanmiddag kun je de iPhone 12 Pro Max reserveren, samen met zijn kleinere tegenhanger iPhone 12 mini. Wil je van tevoren nog even zien hoe groot deze toestellen nu eigenlijk zijn, dan schieten enkele hands-on video’s je te hulp. Apple nodigde enkele verslaggevers uit in een speciale testruimte, waar ze korte tijd de toestellen even in de hand mochten houden. The Verge, TechCrunch, Engadget en CNET delen hun (nog heel korte) eerste ervaring. Diepgaande reviews en antwoorden op moeilijke vragen hoef je dus nog niet te verwachten: het gaat vooral om het formaat. En wat formaat betreft zit je goed met de iPhone 12 Pro Max



iPhone 12 Pro hands-on van The Verge: “Een surfplank”

The Verge beschrijft de ‌iPhone 12 Pro‌ Max als “een surfplank van een telefoon”, net als de eerdere Plus- en Max-modellen. Ben je dit formaat nog niet gewend, dan voelt het inderdaad gigantisch in je hand. Ondanks het formaat is het toch niet te zwaar. Jammer is echter dat Apple niet meer met het grote scherm doet. Multitasking zou bijvoorbeeld een goed idee zijn. Apple haalt nog niet het Max(imale) eruit.

Bij de mini is slechts sprake van een kleinere versie van de iPhone 12. Bij de 12 Pro Max is het verschil echt veel groter met z’n tegenhanger, de 12 Pro. Er zit een compleet nieuw camerasyssteem in, met een grotere sensor en een nieuwe telefotolens.

Engadget gaat hands-on: “Gigantisch om vast te houden”

Engadget vindt dat de iPhone 12 Pro Max “gigantisch aanvoelt om vast te houden”, maar dat het stalen frame en het glas meer dan ooit premium aanvoelt. Zeker in vergelijking met de 12 mini, die ze gelijktijdig even mochten vasthouden. Over de camera valt nog niet zoveel te zeggen, omdat de toestellen alleen even mochten worden vastgehouden in een door Apple afgehuurde testruimte.

Als je de mini naast de Pro Max houdt is het contrast echt enorm, maar als je ze alle vier ziet opgelijnd, dan zie je dat het een lineair verhaal is. Voor iedereen is er wel een goed formaat bij.

TechCrunch: “We zijn gewend geraakt aan grote toestellen”

TechCrunch vindt niet dat de 6,7-inch iPhone 12 Pro Max “extreem groot is”, maar dat is uiteraard afhankelijk van wat je gewend bent. Ook bij Android vind je dergelijk grote toestellen. Het middenformaat van 6,1-inch zal voor de meeste mensen het meest ideaal zijn.

Verslaggever Brian Heater heeft al wat vaker grote Android-toestellen getest en is niet verbaasd over het formaat. Hij verbaast zich hoe snel we de afgelopen jaren onze mening over schermformaten hebben aangepast. Een toestel met een 2-inch groter scherm van de originele iPhone wordt nu “mini” genoemd. TechCrunch maakte geen review, maar beschrijft in een artikel de hands-on ervaringen en bijbehorende bespiegelingen.

CNET: “Ik mocht ze maar heel kort vasthouden” 🥲

CNET vindt de iPhone 12 Pro Max “erg groot, maar niet overdreven”. De publicatie meldt dat het tegenwoordig erg lastig is om hands-on demonstraties te krijgen van nieuwe producten, maar voor deze twee toestellen heeft Apple toch een uitzondering gemaakt. De verslaggever mocht de toestellen maar korte tijd vasthouden en benadrukt dat in zijn verslag nog eens driemaal.

Hij merkte dat er eigenlijk weinig verschil in design is tussen de normale modellen en de Pro-modellen. De stalen rand bij de Pro-modellen ziet er wel iets mooier uit en de kleuren zijn wat minder fel. Maar dat wisten we al. Echt opvallende ontdekkingen halen we niet uit deze CNET-video.

De uitgebreide reviews van de iPhone 12 Pro Max worden aanstaande maandag verwacht, voordat ze op vrijdag 13 november bij de eerste kopers belanden. Uiteraard kun je op iCulture ook weer een

Wil je meedoen aan de iPhone 12 Pro Max pre-order, dan moet je om 14:00 uur klaarzitten met je creditcard. Je kunt terecht bij Apple, maar ook bij diverse andere aanbieders, zoals providers die hun prijzen voor de iPhone 12 Pro Max-abonnementen vanmiddag ook bekend gaan maken.