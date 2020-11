Enkele internationale media gingen hands-on met de iPhone 12 mini, het kleinste model uit de line-up. In een aantal video's delen zij hun ervaringen en in deze round-up zetten we ze op een rij.

Round-up iPhone 12 mini hands-on

Vanaf vandaag kun je de iPhone 12 mini reserveren, maar voordat je dat doet wil je misschien een iets betere indruk krijgen over het compacte formaat. Een select gezelschap van Amerikaanse media reisde naar New York om daar op uitnodiging van Apple hands-on te gaan met de iPhone 12 mini. Lees ook onze eerdere round-up met de hands-ons van de iPhone 12 Pro Max.



iPhone 12 mini hands-on van Engadget: “Meest interessante keuze”

Cherlynn Low van Engadget vindt de iPhone 12 mini het meest interessante model van de hele line-up. Het kleine model ligt lekker in de hand en door het compacte formaat gaat typen en de iPhone met een hand bedienen een stuk makkelijker. Je komt eenvoudig bij de bovenste icoontjes op het beginscherm. Het scherm zag er mooi en scherp uit. Ze heeft uiteraard nog niet alles kunnen testen, maar de eerste indruk van het kleine formaat is erg positief. Wat nog interessant is om te zien is, is dat de leren MagSafe-kaarthouder precies op de iPhone 12 mini past.

iPhone 12 mini hands-on van TechCrunch: “Mini is wat vroeger groot was”

TechCrunch deelt niet heel veel persoonlijke ervaringen, maar als je vooral op zoek bent naar een fotocollectie van de iPhone 12 mini (en iPhone 12 Pro Max), moet je bij hen zijn. Een interessant detail dat hij opgemerkt heeft, is dat een iPhone met een scherm dat 2 inches groter is dan de originele iPhone, nu gezien wordt als mini. Aan de foto’s te zien, lijkt de iPhone 12 mini een aanzienlijk stuk kleiner dan de overige modellen.

iPhone 12 mini hands-on van CNET: “Voelt ongelooflijk klein”

Dan Ackerman van CNET merkt op hoezeer we de afgelopen jaren gewend zijn geraakt aan grote smartphones. De beste smartphones hebben vaak de grootste schermen, maar de iPhone 12 mini bewijst dat ook klein ijzersterk kan zijn. Hij noemt de iPhone 12 mini dan ook het meest interessante model, omdat het ook een grote groep gebruikers aan zal spreken. Het brengt je terug naar de tijd dat alles draaide om de kleinst mogelijke telefoon. Hoewel het scherm nog steeds niet klein is, voelt het toestel volgens de reviewer zelf ongelooflijk compact. Hij noemt hem ideaal voor mensen die liever geen mini-tablet mee willen slepen.

iPhone 12 mini hands-on van The Verge: “Ligt lekker in de hand”

Chaim Gartenberg van The Verge vindt dat de iPhone 12 mini lekker in de hand ligt. iOS past zich goed aan aan het kleinere 5,4-inch display en het design van de iPhone 12 (met aluminium rand) voelt gewoon erg prettig met dit compacte formaat. Als je fan bent van het formaat van de oude iPhone 5-serie, dan komt de iPhone 12 mini daar het dichtst bij in de buurt. In het begin kan het wat onwennig aanvoelen, helemaal als je van een grote iPhone komt.

Je kan vanaf vandaag de iPhone 12 mini reserveren bij Apple, winkels en providers. Ben je nog op zoek naar goede pre-order tips voor je iPhone 12 mini, lees dan ons artikel.