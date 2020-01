6GB RAM in iPhones van 2020

Apple loopt niet voorop met de meest indrukwekkende specs. Terwijl er al fabrikanten zijn die smartphones met 106 megapixel camera uitbrengen, zal Apple niet snel volgen met grote getallen. Toch kunnen we dit jaar een sprong in specs verwachten en wel op het gebied van werkgeheugen. Analisten Timothy Arcuri en Munjal Shah denken dat Apple voor het eerst een smartphone met 6 GB RAM gaat uitbrengen. Het duo verwacht dat Apple vier nieuwe iPhones in 2020 gaat uitbrengen, eentje met 5,4-inch scherm, twee met 6,1-inch scherm en één met 6,7-inch scherm. Alle vier modellen zouden voorzien zijn van OLED-scherm, maar Apple gaat met andere functies zorgen dat er toch onderscheid is.



Twee van de 2020 iPhones zullen met 6GB RAM worden uitgerust, namelijk het grootste 6,7-inch model en een kleinere van 6,1-inch. Er zitten bij beide ook drie camera’s aan de achterkant en er wordt gebruik gemaakt van 3D-sensortechnologie.

De andere 6,1-inch iPhone en het 5,4-inch model krijgen volgens de analisten een dubbele camera en 4GB RAM, vergelijkbaar met de huidige iPhone 11. Overigens zei een Huawei-topman een paar jaar geleden nog dat 4 GB RAM genoeg zou moeten zijn in een smartphone, waarbij hij zich baseerde op ervaringen met iPhones.

Dergelijke verwachtingen over de 2020 iPhones hebben we al wel vaker zien langskomen, al werd er meestal niet gesproken over werkgeheugen. Daarmee zijn nog niet alle verrassingen eraf, want het is nog de vraag of alle iPhone 12-modellen voorzien zullen zijn van OLED-scherm en in welke 5G-ondersteuning zit.

Ming-Chi Kuo verwacht een kleinere notch, 3D-sensoren aan de achterkant, 5G-support en metalen randen zoals in de iPhone 4. Ook heeft Kuo al eens laten doorschemeren dat hij 6GB RAM verwacht, dus mogelijk baseren de analisten van UBS zich deels op wat ze elders al hebben gelezen. Kuo ziet ook mogelijkheden om Touch ID onder het scherm aan te brengen, zodat je je vinger overal op het scherm kunt houden.

De functie waar de meeste mensen echter naar zullen uitkijken is 5G, iets wat dit jaar enorm gaat spelen omdat mensen willen dat hun volgende toestal daar alvast voor geschikt is. Hetzelfde analistenbedrijf UBS voerde een onderzoek uit onder 9.000 consumenten in de VS, Duitsland, Japan, China en UK en kwam erachter dat 22 procent van hen 5G een reden vindt om te upgraden.