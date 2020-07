Eerder lekten er al beelden uit, nu is het officieel: Google gaat een nieuwe smart speaker uitbrengen. Het bedrijf gaf een foto vrij met de mededeling "dat dit is waar het Nest-team vanuit huis aan werkt".

Nieuwe Nest smart speaker

Het gaat om een opvolger van de oorspronkelijke Google Home, het middenmodel. Je kunt ‘m rechtop of liggend neerzetten. De buitenkant is gemaakt van lichtblauwe stof, terwijl er eerder een foto uitlekte met grijs/roze stof. Een teaservideo die The Verge ontving toont ook een roze-achtige kleur. Net als bij Apple-producten lekken foto’s van aanstaande producten vaak uit, zoals ook weer bij de Google Pixel 4 het geval was.



De huidige Google Home-speaker is ook bekleed met stof, maar heeft een wat strakkere vorm. Deze nieuwe speaker heeft wat meer rondingen, waardoor het meer doet denken aan een kruising tussen de Google Mini en de Google Home Max. Het is nog niet bekend wanneer deze nieuwe Nest-speaker op de markt komt en wanneer de volledige lijst met specs wordt onthuld. Voor nu moeten we het doen met een officiële foto.

Het model heeft een rubberen basis aan de onderkant en een stroomaansluiting aan de achterkant. Daar zit ook een mute-schakelaar. De speaker zelf is 21,5 cm hoog.

De speaker lekte eerder deze week uit via een goedkeuringsinstantie in Japan. Toen was de eerste reactie dat het de langverwachte opvolger is van de Google Home-speaker, die sinds 2016 geen update meer heeft gekregen.

Op de gelekte foto hieronder is de achterkant te zien van het apparaat dat als ‘interactive media streaming device’ wordt omschreven in de registratie:

Ook via de Amerikaanse FCC lekte informatie uit over een nieuwe Nest-speaker, maar daar zijn nog geen foto’s te zien. De originele Google Home-speaker is nog steeds verkrijgbaar en zal de komende tijd ongetwijfeld afprijzingen krijgen. Verder zou Google bezig zijn met een nieuwe Chromecast, om video te streamen.