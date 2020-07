Volgens analisten van Wedbush is Apple nog steeds van plan om de iPhone 12 in september aan te kondigen. Maar pas in oktober liggen alle modellen in de winkel. Daarbij valt ook op dat de batterijcapaciteit dit jaar misschien iets lager uitvalt.

Drie scenario’s voor iPhone 12

De analisten van Wedbush hebben eerder drie mogelijke scenario’s voor de iPhone uitgewerkt, die er onder invloed van de coronacrisis verschillend uitzien. Het eerste scenario was dat Apple een keynote in september houdt en dat de toestellen meteen in beperkte hoeveelheden verkrijgbaar zijn. Vooral de Pro-modellen zullen al snel een lange levertijd hebben. Het tweede scenario lijkt op dat van de iPhone X en iPhone XR: er komt een keynote in september, maar sommige modellen gaan pas later in de verkoop. En dan is er ook nog een derde scenario waarbij Apple de keynote uitstelt tot oktober. De toestellen zijn dan meteen in ruime mate voorradig.



Eerder vond Wedbush scenario 3 ongeloofwaardig, maar twijfelde nog tussen 1 en 2. Inmiddels kiezen de analisten voor het tweede scenario. De aankondiging zal dan midden of eind september plaatsvinden en de toestellen liggen begin oktober in de schappen. In welke volgorde de toestellen op de markt komen is nog de vraag. Niet alleen de coronacrisis zal impact hebben op de productie, er spelen ook nog andere factoren. Zo dreigen er hevige overstromingen in China, waardoor het lastiger kan worden om materialen en grondstoffen aan te voeren.

Wedbush heeft qua verkoop hoge verwachtingen van China, vooral wat betreft de 5G iPhones. Dit jaar zou China verantwoordelijk kunnen zijn voor zo’n 20% van alle iPhone-upgrades. Het gaat hier om zo’n 60 tot 70 miljoen toestellen. Apple wil deze gebruikers op elk prijsniveau iets kunnen bieden, van de midrange iPhone SE tot de high-end modellen van dit najaar.

Lagere batterijcapaciteit in iPhone 12?

Over de eigenschappen van de iPhone 12 hebben we eerder al uitvoerig geschreven. Zo zou Apple van plan zijn vier modellen uit te brengen. Nieuwe certificeringen wekken echter de indruk dat de batterijcapaciteit omlaag gaat bij de iPhone 12. De batterijen hebben de modelnummers A2471, A2431 en A2466 en zijn op drie plekken opgedoken: bij Safety Korea, 3C in China en UL Demko in Denemarken.

Volgens de website MySmartPrice gaat het om de volgende toestellen en hun respectievelijke batterijcapaciteiten:

Mogelijk heeft Apple allerlei optimalisaties doorgevoerd, waardoor de totale batterijduur niet achteruit gaat. Bij de iPhone 11 Pro (Max) koos Apple juist voor zwaardere en grotere batterijen waardoor de gebruiksduur toenam. De iPhone 11 Pro Max gaat daardoor tot wel vijf uur langer mee dan zijn voorganger, de iPhone XS Max.