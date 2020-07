Gassée was ooit hoofd Mac-ontwikkeling bij Apple en is nu gepensioneerd. Hij speelde een erg invloedrijke rol bij Apple en was degene die besloot om macOS niet in licentie te geven aan andere fabrikanten. Tegenwoordig bemoeit hij zich nog graag met allerlei onderwerpen rondom Apple. Zoals nu. Als Apple de overstap maakt naar Apple Silicon, zal Intel ook wel gedwongen zijn ARM-chips te gaan maken voor in Windows-computers, vindt Gassée.



Hij heeft er groot vertrouwen in dat Apple’s eigen ARM-processoren meer performance en een betere batterijduur zullen leveren. De performance van de A12Z (in de iPad Pro) overtreft al die van de MacBook Pro. Apple heeft volgens Gassée niets gezegd over de TDP (thermal design power) van de iPad Pro, maar als je kijkt naar de 18 Watt-adapter die je erbij krijgt, krijg je een idee wat we kunnen verwachten.

De TDP of thermal design power is de maximum hoeveelheid hitte die een computerchip of CPU kan genereren, waarbij het koelingsysteem het nog kan volhouden. Volgens Gassée is daaruit af te leiden dat de TDP bij de toekomstige MacBooks veel lager ligt terwijl je toch geen performanceverlies hebt.

Ook de doorvoer is veelbelovend. Met de overstap naar ARM moet Apple in staat zijn om een snellere, slankere MacBook te maken die 10 uur meegaat.

Microsoft kan wel gaan zitten wachten tot Apple waanzinnig krachtige computers op de markt gaat brengen, maar als ze slim zijn doen ze dat niet, vindt Gassée. Microsoft heeft twee opties: Windows op ARM in de steek laten en de pc-industrie overdragen aan Apple, of gaan investeren een een ARM-gebaseerd alternatief bieden voor Apple’s toekomstige Macs.

Dell, HP en Asus zullen ook wel geneigd zijn om naar ARM over te stappen, als ze zien dat Apple als een raket wegspurt. Ze hebben echter nog een andere keuze: Chromebooks maken. x86 heeft daarbij betere performance, ARM is energiezuiniger. De optie om Chromebooks te maken en Microsoft links te laten liggen, noemt Gassée overigens niet. Wel denkt hij dat Microsoft’s halfslachtige poging om Surface-machines met ARM-processoren te maken ze niet ver zal brengen. Het was geen succes en er konden maar weinig apps op gebruikt worden.

Intel had tot 2006 al een ARM-licensie, maar verkocht dit bedrijfsonderdeel aan Marvell. Er zit volgens Gassée niets anders op voor Intel dan ook weer een ARM-processor te gaan maken, om überhaupt relevant te blijven.

Het hele betoog van Jean-Louis Gassée is hier te lezen.