De toetsenbordhoezen van Brydge zorgen ervoor dat je iPad eruit ziet als een laptop. Afgelopen jaar verschenen ze in de Amerikaanse Apple Store, nu heeft Apple heeft ze nu ook in het assortiment opgenomen in Nederland en België.

Brydge nu bij Apple

Brydge was al verkrijgbaar bij andere retailers, zoals Amac. Het gaat om hardware-toetsenbordjes met echte knoppen, die je met een klem vastmaakt aan je iPad, waarna je kunt typen. De verbinding vindt plaats via Bluetooth, maar gelukkig hoef je niet vaak op te laden. Bij Apple heb je de keuze uit modellen voor de iPad mini 4 en 5 (109,95 euro), de 10,5-inch standaard iPad uit 2019 (139,95 euro) en de iPad Air 3 (ook 139,95 euro). We zagen daarbij alleen de QWERTY-variant. Er zijn ook uitvoeringen van Brydge voor iPad Pro, maar die zul je in andere winkels moeten zoeken. Apple verkoopt in dat geval liever het Magic Keyboard voor iPad.



De Brydge-toetsenborden zijn iets goedkoper dan de toestenbordhoezen van Apple zelf en zien er wat traditioneler uit met hun plastic toetsen. Deze hebben een zogenaamde key travel van 1,2 mm. Je kunt de toetsen dus dieper indrukken dan die van Apple. Je steekt de iPad tussen twee klemmen, die voorzien zijn van een siliconen-coating, zodat je geen krassen krijgt.

Het toetsenbord is zo ontworpen dat het in dichtgeklapte toestand ook meteen het display beschermt. Daarbij is voldoende ruimte gehouden tussen de toetsen en het scherm, zoals je op onderstaande afbeelding kunt zien. Een extra hoes voor je iPad is vaak niet meer nodig – tenzij je ook de achterkant wilt beschermen. Je kunt de iPad er makkelijk uit halen.

Batterij gaat een jaar mee

Helaas gebruiken de Brydge-toetsenborden niet de Smart Connector. Je zult dus verbinding via Bluetooth 3.0 moeten leggen. Volgens Brydge is het stroomverbruik minimaal en hoef je maar eens in de 12 maanden op te laden. Er zitten speciale tools voor batterijbeheer op, die het stroomverbruik minimaliseren.

Ook prettig is dat de toetsen voorzien zijn van verlichting en dat je een rijtje functietoetsen hebt, speciaal afgestemd op iPadOS. Een trackpad zit er echter niet in. Elk toetsenbord is gemaakt van aluminium dat lang meegaat. Het grootste probleem bij dit soort producten is dat je bij overstap naar een nieuwe iPad ook weer meteen een nieuw toetsenbord zult moeten aanschaffen.

Je kunt bij Apple kiezen uit de kleuren zilver, spacegrijs en goud. Wil je meer keuze of zoek je een model voor de iPad Pro, dan kun je ook eens bij Amac kijken (vanaf €89,-).