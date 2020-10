Zo levert Apple de iPhone 12 met EarPods in Frankrijk

Apple levert dit jaar voor het eerst geen stroomblokje en oortjes mee bij de iPhone. In Frankrijk is de situatie echter anders: daar moeten altijd oordopjes worden meegeleverd. De huidige verpakking is te klein, maar gelukkig heeft Apple er iets op gevonden.

Zo heel inventief is die nieuwe oplossing overigens niet: Apple levert simpelweg een extra doosje mee, waarin de EarPods zijn opgeborgen. Als je de foto’s (en video) ziet krijg je de indruk dat het alleen maar extra verpakkingsmateriaal veroorzaakt en daarom helemaal niet zo goed is voor het milieu. Maar het moet nu eenmaal. In Frankrijk is net als in veel andere landen de discussie in hoeverre straling van mobiele telefoons schadelijk is voor je gezondheid. In de meeste landen wordt een wettelijke limiet gezet op het vermogen dat een apparaat mag uitstralen en Apple doet er zelf ook iets aan: als je de iPhone tegen je gezicht houdt, detecteert de nabijheidssensor dat en wordt de hoeveelheid straling verminderd. Maar in Frankrijk gaan ze nog een stap verder. Wettelijk is daar vastgesteld dat bij telefoons altijd een headset moet worden geleverd. En dat doet Apple nu dus ook.



We wisten al langer dat je in Frankrijk de EarPods erbij krijgt, maar in een video is nu te zien hoe het is opgelost. In Frankrijk betaal je niet als in Nederland, België en enkele andere landen €909 voor de iPhone 12. Je krijgt er echter als enige land ter wereld een speciaal doosje waarin in de EarPods zijn weggestopt, zo blijkt uit de video van iGeneration. Als je de buitenste doos opent, zie je de verpakking van de iPhone 12. Daaronder liggen de EarPods opgerold.

Het is te zien na ongeveer 1 minuut in deze video:

Het loont overigens niet de moeite om naar Frankrijk te rijden voor deze speciale uitvoering. De EarPods koop je voor €19 in de Apple Store en voor dat geld kun je geen retourtje Frankrijk boeken – nog even afgezien dat je momenteel alleen noodzakelijke reizen mag maken.

Wil je echt geld besparen, dan zul je je iPhone moeten laten opsturen uit andere landen zoals Japan, Canada of de VS. Maar daar zitten weer andere haken en ogen aan, zoals technische verschillen en een andere ondersteuning van frequentiebanden. Dat probleem heb je met een Franse iPhone niet. Wie een paar tientjes wil besparen kan zijn iPhone beter in Duitsland gaan halen, op het moment dat het weer kan. Alles over je iPhone kopen in het buitenland lees je in ons artikel.