Zit er een simkaart in je iPhone, maar krijg je desondanks de melding 'Geen simkaart'? Met de oplossingen uit dit artikel proberen we iets aan dit probleem te doen. Zo zijn er meerdere dingen die je kunt controleren als je iPhone de simkaart niet lijkt te herkennen.

Geen simkaart: doe dit eerst

Het eerste wat je kunt doen als je melding ‘Geen simkaart’ krijgt, is het opnieuw opstarten van je iPhone. Door het toestel uit te zetten en vervolgens weer in te schakelen kan het probleem automatisch verdwijnen. Is dat niet het geval? Dan kun je onderstaande oplossingen proberen om je simkaart weer werkend te krijgen.

Krijg je de melding ‘Geen service’ op je iPhone, dan kun je nog wat andere oplossingen proberen.

Bekijk ook 'Geen service' op je iPhone? Probeer dit als je mobiele verbinding niet werkt Krijg je een melding 'Geen service' of 'Zoeken' op je iPhone? Of is de melding 'Geen SIM'? In deze tip lopen we stapsgewijs de mogelijke problemen en oplossingen langs, als je geen mobiele verbinding hebt, mobiele data niet werkt of je simkaart geen verbinding maakt met je provider.

#1 Simkaart opnieuw plaatsen

Haal even je simkaart uit het toestel en plaats hem weer terug. Mogelijk kon de chip niet goed worden uitgelezen door je iPhone of is er iets anders aan de hand waardoor het uitlezen niet lukt. Meer over de simkaart plaatsen en verwijderen lees je in onderstaande tip.

#2 Nieuwe aanbiederinstellingen

Helpt dat niet, dan is het belangrijk om te controleren of er toevallig een update beschikbaar is voor je aanbiederinstellingen:

Open de Instellingen-app. Ga naar Algemeen > Info. Als er een update beschikbaar is, dan krijg je nu een melding en kun je de nieuwste instellingen installeren.

#3 Netwerkinstellingen opnieuw

Lossen bovenstaande oplossingen het probleem niet op? Dan kun je ook nog proberen om de netwerkinstellingen te resetten. Ga in Instellingen naar Algemeen > Stel opnieuw in > Herstel netwerkinstellingen, vul je toegangscode in en bevestig je verzoek. Je zult nu het wachtwoord van je Wi-Fi wel even opnieuw moten invullen.

Bekijk ook Netwerkinstellingen herstellen op iPhone en iPad: zo los je netwerkproblemen op Wil je je netwerkinstellingen herstellen op de iPhone of iPad, om problemen met je netwerk op te lossen? In deze tip lees je alles over het opnieuw instellen van de netwerkinstellingen: hoe het werkt, welke problemen het oplost en welk alternatief er is als je alleen problemen met je mobiele dataverbinding hebt.

#4 Werkt je simkaart wel?

Het kan zijn dat je simkaart om wat voor reden dan ook is gedeactiveerd en dat je daarom een foutmelding krijgt. Zo kan je abonnement zijn beëindigd of heeft je provider (om wat voor reden dan ook) je simkaart op afstand uitgeschakeld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je simkaart als gestolen is opgegeven. Neem in zo’n geval contact op met de klantenservice van je provider. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je bent afgesloten omdat je je factuur niet hebt betaald.

#5 Controleer de simkaart in een ander toestel

Om te checken of er een probleem is met simkaart zelf of met de iPhone kun je hem altijd even in een ander toestel stoppen (bijvoorbeeld een oude iPhone of de smartphone van een vriend). Werkt hij daarin ook wel? Dan ligt het aan je toestel. Eventueel kun je nog even een andere simkaart in je iPhone proberen, om te kijken of die wel werkt.

#6 Gebruik de code *#06#

Tik de code *#06# in de Telefoon-app in. Verschijnt het IMEI-nummer niet, dan is er een defect aan het moederbord waardoor er ‘Geen simkaart’ of ‘Geen service’ in beeld blijft. Deze tip werd ons ingestuurd door iCulture-lezer Tim, die wekelijks stapels iPhones repareert. Bedankt!

#7 iPhone herstellen

Voor je met je iPhone naar de Apple Store of je provider gaat, kun je nog even proberen om je iPhone opnieuw te installeren. De beste methode is de DFU Mode inschakelen en vervolgens kun je handmatig iOS er weer opzetten. In deze tip leggen we je stap voor stap uit hoe dat werkt op jouw iPhone.

Bekijk ook DFU-mode inschakelen op iPhone en iPad Soms moet je de DFU-modus van je iPhone of iPad activeren, om bijvoorbeeld een oudere iOS-versie te installeren of omdat er een technisch probleem is. Alles over de DFU-mode en het herstellen van je iOS-versie lees je in deze tip.

Heb je alle oplossingen hierboven geprobeerd, maar krijg je nog steeds op je iPhone “geen simkaart” te zien? Dan kun je het probleem waarschijnlijk niet zelf oplossen. Neem contact op met Apple Support en plan een afspraak bij de Genius Bar. Of neem contact op met je provider, zodat kan worden onderzocht wat het probleem is met je simkaart.

