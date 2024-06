Apple-apparaten staan er vaak om bekend dat ze lang voorzien worden van software-updates, in tegenstelling tot veel andere fabrikanten die soms al na vier jaar geen updates meer leveren. Apple deed echter nooit een harde belofte over wat je als gebruiker mag verwachten qua de duur van beveiligingsupdates. Maar die belofte heeft Apple nu wel gedaan, tussen neus en lippen door, vanwege nieuwe wetgeving in het Verenigd Koninkrijk. En de belofte die Apple geeft is minder dan van Samsung en Google, maar in de realiteit geeft Apple vaak juist langer updates.

De belofte voor vijf jaar beveiligingsupdates is te lezen in een document voor de nieuwe regelgeving, dat opgesteld is door Apple. Als voorbeeld noemen ze hier de iPhone 15 Pro Max, die na de eerste release (22 september 2023) nog “minimaal vijf jaar” ondersteuning blijft krijgen via software-updates.

Zowel Google als Samsung garanderen een periode van zeven jaar voor het geven van beveiligingsupdates. Op papier is dat dus twee jaar langer dan wat Apple belooft. Maar bij Apple’s belofte is “minimaal” het sleutelwoord. Want er zijn talloze voorbeelden waarbij Apple veel langer updates geeft.

De iPhone 5s, een toestel dat al in 2013 uitgebracht is, kreeg in januari 2023 nog een beveiligingsupdate in de vorm van iOS 12.5.7. Dat is dus ruim 9,5 jaar na de introductie van het model. Tegelijkertijd kreeg ook de iPhone 6 diezelfde update, een toestel uit 2014. Dat is dus 8,5 jaar ondersteuning. De iPhone 6s uit 2015 kreeg afgelopen maart nog iOS 15.8.2, ook 8,5 jaar na release. Oftewel: er zijn genoeg voorbeelden waaruit blijkt dat Apple veel langer ondersteuning biedt dan de beloofde vijf jaar en ook ruim langer dan de zeven jaar die Samsung en Google beloven.

Andere oudere apparaten die nog updates kregen na die vijf jaar, zijn de Apple Watch Series 3 (bijna zes jaar na release) en de Apple TV HD. Laatstgenoemde wordt op dit moment nog steeds ondersteund door de meest recente tvOS-versie, terwijl dit model al in 2015 op de markt kwam. Er is dus al bijna negen jaar ondersteuning.

Sinds 2022 biedt Apple ook een speciaal soort beveiligingsupdates uit, genaamd de snelle beveiligingsmaatregelen (Rapid Security Responses). Dit zijn updates die uitgevoerd kunnen worden zonder een geheel nieuwe iOS-versie uit te brengen, en zijn daardoor voor Apple gemakkelijker om uit te brengen en voor gebruikers sneller om te installeren. De laatste keer dat Apple zo’n update uitgebracht heeft, was in juli 2023.

Regelgeving in Nederland

Twee jaar geleden is er in Nederland ook een regelgeving ingegaan waarin staat dat verkopers verplicht zijn om software-updates te leveren voor digitale apparaten en diensten. Echter wordt er in die Nederlandse regelgeving geen harde eis qua levensduur genoemd. Daarin staat namelijk dat de periode voor software-updates moet voldoen aan “wat de consument in redelijkheid mocht verwachten”. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat een telefoon van meer dan duizend euro langer updates behoort te krijgen dan een smartwatch van een paar honderd euro.