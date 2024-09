Is je iPhone genadeloos vastgelopen en lijkt er geen oplossing meer in zicht? Herstellen door op de computer aan te sluiten kan dan een laatste redmiddel zijn. Maar vanaf iOS 18 is dat niet meer nodig, want dan kan het ook door een andere iPhone ernaast te leggen.

Het houdt in dat je straks een andere iPhone kunt gebruiken om een vastgelopen iPhone 16 weer werkend te krijgen. Het werd ontdekt door 9to5Mac. Zij waren in staat om de nieuwe werkwijze te simuleren. Als een iPhone 16 om wat voor reden in herstelmodus gaat, leg je je toestel naast een andere iPhone of iPad om de firmware te herstellen. Het andere apparaat zal nieuwe iOS-firmware downloaden en dit overzetten naar het vastgelopen apparaat. Tot nu toe had je altijd een Mac of pc nodig om dergelijke firmwareproblemen op te lossen.

Dit werkt alleen bij de nieuwste iPhone 16-modellen, omdat alleen die worden geleverd met een speciale herstelpartitie die het hele proces kan afhandelen. De iPhone of iPad die je ernaast legt mag echter een willekeurig apparaat met iOS 18 of iPadOS 18 zijn, dus ook een ouder model. De iOS 18-firmware voor de iPhone 16-modellen blijkt hetzelfde RecoveryOS te bevatten waarmee je al langer de firmware van een Apple Watch en Apple TV kunt herstellen.

In iOS 15.4 en watchOS 8.5 voegde Apple voor het eerst de mogelijkheid toe om een vastgelopen Apple Watch draadloos te herstellen met een iPhone. Daarna volgde in iOS 17 en tvOS 17 dezelfde herstelmogelijkheid voor de Apple TV. Met de komst van iOS 18 gaat Apple dit uitbreiden naar iPhones. Onduidelijk is nog of Apple dit in de toekomst het herstellen van de iPhone ook mogelijk gaat maken op eerdere modellen, of dat hiervoor altijd nieuwe hardware nodig is. De functie lekte in 2020 al uit, maar Apple heeft blijkbaar meer dan vier jaar nodig gehad om het daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.