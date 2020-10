Waarom de CoronaMelder app niet op alle iPhones werkt

Je kunt de Nederlandse corona app niet op alle iPhones installeren. Maar liefst 700.000 Nederlandse iPhone-gebruikers blijken de app niet te kunnen installeren. In dit artikel leggen we uit waarom - onder andere omdat iPhone-gebruikers nu eenmaal lang met hun toestel doen.

CoronaMelder-app werkt niet op alle iPhones

De Nederlandse corona-app is sinds begin oktober voor iedereen te gebruiken. Al snel kwamen sommige mensen erachter dat de app niet te installeren is op hun toestel. Er is een heel eenvoudige verklaring voor: jouw toestel voldoet niet aan de juiste eisen op het gebied van software en/of hardware. Dit is een keuze vanuit Apple, waar de Nederlandse makers van de app geen invloed op hadden. Overigens waren de eisen al langer bekend, maar ontdekken mensen nu pas dat ze een ongeschikte iPhone hebben.

De achterliggende techniek van de corona-app stelt twee eisen:

Software : de iPhone moet minimaal op iOS 13 draaien

: de iPhone moet minimaal op iOS 13 draaien Hardware: de iPhone moet Bluetooth Low Energy ondersteunen (Bluetooth versie 4.1 of nieuwer)

CoronaMelder app 2,6 miljoen keer gedownload

De CoronaMelder-app is ondertussen 2,6 miljoen keer gedownload, blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Als iedereen de app zou installeren, komt dat neer op 12,7 miljoen smartphones.

Maar er zijn ook 1,47 miljoen smartphones in Nederland, die ongeschikt zijn voor de CoronaMelder-app. Opvallend daarbij is dat het vooral om iPhone-gebruikers gaat: in Nederland blijkt 15% van de iPhones ongeschikt, terwijl dat percentage bij Android op slechts 5% ligt. Er zijn ook nog ruim 278.000 mensen met een smartphone die niet op Android of iOS draait en die daardoor ook verstoken blijven van de app.

In de praktijk komt het erop neer dat 425.000 Android- en 773.000 iPhone-bezitters de app niet kunnen installeren.

Hoe kan dat? Het lijkt op het eerste gezicht wat vreemd, omdat Apple toestellen veel langer ondersteunt. Vermoedelijk heeft dat ermee te maken dat Apple-gebruikers gewend zijn hun toestel veel langer te gebruiken. Na vijf jaar krijg je weliswaar geen updates meer, maar je krijgt nog wel bugfixes en er worden beveiligingslekken gedicht, waardoor je toestel in feite een veel langere levensduur heeft.

Corona app werkt niet?

De CoronaMelder-app is alleen te installeren op toestellen met iOS 13 en nieuwer. Het gaat hierbij om toestellen die teruggaan tot 2015.

Concreet gaat het om de volgende modellen:

Als jouw toestel geen updates meer krijgt, kun je het nog wel blijven gebruiken, maar je zult merken dat sommige apps en functies niet meer goed werken of niet geschikt zijn voor jouw toestel. Gewone toepassingen zoals bellen en internetten werken nog probleemloos, maar voor geavanceerde toepassingen zoals augmented reality en slimme technieken om paarden, stranden en bananen in foto’s te herkennen is het toestel niet snel genoeg meer.

Op zich hoeft dat geen probleem te zijn: mensen met een wat oudere iPhone stellen vaak ook wat lagere eisen aan hun toestel en zitten vaak helemaal niet te wachten op de nieuwste snufjes.

Software: iOS 13.5 of nieuwer

Heb je een iPhone 6 of ouder, dan kun je de corona app dus niet gebruiken. Soms lukt het installeren nog wel, maar krijg je bij het opstarten de melding ‘De app werkt helaas niet op je telefoon’ en: ‘Je telefoon is niet geschikt voor deze software’. Dit komt omdat de noodzakelijke functies in iOS 13.5 zijn toegevoegd. Elke telefoon die voor iOS 13 geschikt is, is ook te updaten naar iOS 13.5.

Hardware: Bluetooth 4.1 of nieuwer

De keuze om alleen toestellen van de afgelopen vijf jaar te ondersteunen, is gemaakt door Apple en Google. Het Nederlandse bouwteam heeft hier geen invloed op gehad. Je kunt dit ook nalezen op de website van de overheid.

Hierboven noemden we software als één van de redenen, waarom de app niet op jouw toestel werkt. Maar het heeft ook te maken met technische beperkingen door hardware.

De CoronaMelder-app (en de meeste andere corona-apps) maken gebruik van het framework van Apple en Google. Daarin worden alle basisfuncties geregeld, zodat het wiel niet in elk land opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Bovendien is het framework van Apple en Google energiezuinig en privacyvriendelijk. Door het uitwisselen van anonieme codes via Bluetooth, hoeft je exacte locatie niet te worden vastgelegd en blijft de hoeveelheid persoonsgegevens beperkt.

‘Maar mijn toestel heeft toch Bluetooth?’

Niet elke Bluetooth-versie is geschikt. Om te voorkomen dat je batterij snel leeg gaat werkt het framework van Apple en Google via Bluetooth Low Energy. Dit is een energiezuinige variant van Bluetooth die je alleen in de nieuwere toestellen vindt. Als jouw toestel over Bluetooth beschikt, wil dat nog niet zeggen dat ook Bluetooth Low Energy wordt ondersteund. Hiervoor heeft jouw toestel Bluetooth-versie 4.1 of nieuwer nodig.

Hoewel de CoronaMelder-app natuurlijk niet de reden zou moeten zijn om je toestel te upgraden, kan het wel het laatste duwtje in de rug zijn om een nieuwe iPhone te kopen. Welke modellen momenteel actueel zijn lees je in onderstaand overzicht.

