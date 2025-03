Hoesje iPhone 17 Air duikt op: 4 dingen die we daaruit kunnen afleiden

Er is online een hoesje van de iPhone 17 Air gelekt. Het gaat hier echter niet om een officieel Apple-hoesje, maar van een onbekend merk. Wat kunnen we hieruit afleiden als het gaat om de iPhone 17 Air?

In deze tijd van het jaar, zo’n half jaar voor de introductie van de nieuwe iPhones, begint er altijd van alles uit te lekken. Dummy’s, onderdelen, mallen, schematische tekeningen en nog veel meer. Het is vaak lastig om te bepalen wat nu juist is en wat niet. Immers: dummy’s worden vaak gemaakt op basis van schematische tekeningen, dus als die niet kloppen zijn de dummy’s ook niets waard. Dat geldt ook voor hoesjes die al vroegtijdig lekken. Vaak worden deze gemaakt op basis van dezelfde geruchten als de dummy’s en niet op feitelijke informatie. Neem dit gelekte iPhone 17 Air hoesje dus met een korreltje zout, maar toch kunnen we er wat van afleiden.

Dit verklapt het gelekte iPhone 17 Air-hoesje

De case is gedeeld door geruchtenlekker Sonny Dickson, die eerder ook al de iPhone 17-dummy’s deelde. Het hoesje verklapt een aantal designaspecten en functies die je van de iPhone 17 Air kunt verwachten. Allereerst zien we de uitsnede voor de camera. De iPhone 17 Air krijgt een enkele camera, maar de camerabult bevindt zich over de gehele breedte van het toestel. Dit hebben we al vaker voorbij zien komen in diverse renders en op dummy’s, dus degene die dit hoesje gefabriceerd heeft gaat er ook vanuit dat dit het ontwerp van de iPhone 17 Air wordt. Het ontwerp heeft veel weg van de camerabalk die we bij Google’s Pixel-telefoons zien.

Wat we verder nog kunnen spotten, is een uitsnede voor de Cameraregelaar, linksonder aan de zijkant. Aangezien de volledige iPhone 16-serie (met uitzondering van de iPhone 16e) al de Cameraregelaar had, gingen we er al vanuit dat dit ook het geval is bij de iPhone 17 Air. Verder zien we aan de rechter zijkant waar de volumeknoppen en de actieknop komen te zitten. Het hoesje lijkt geen rekening te houden met MagSafe, maar volgens eerdere afbeeldingen krijgt de iPhone 17 Air wel gewoon ondersteuning voor Apple’s magnetische oplaadfunctie.

De iPhone 17 Air wordt een van de vier nieuwe modellen van 2025 en wordt mogelijk de dunste iPhone ooit. Apple moet daarvoor wel enkele compromissen doen (zoals een enkele camera), maar hoopt met dit model vooral op het gebied van design indruk te gaan maken. Lees ook ons overzicht van verwachte iPhone 17 Air-functies en check onze pagina over de iPhone 17 Air voor alles wat we nu al weten.