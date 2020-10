De HomePod mini is de nieuwe aankomende kleinere versie van de HomePod. Apple wil met deze compactere variant een breder publiek aanspreken. Vermoedelijk krijgt dit model ook een lagere prijs en iets mindere geluidskwaliteit. Het design was lange tijd een raadsel, maar nu hebben we dankzij geruchtenlekker Evan Blass de eerste beelden. De gelekte afbeeldingen van de HomePod mini tonen het design.



HomePod mini gelekt: dit is het design

De gewone HomePod is een ovale cilindervormige speaker met een behuizing van stof. Aan de gelekte foto’s te zien verandert er aan het gebruikte materiaal niet veel, maar de vorm is compleet anders. Apple heeft vermoedelijk gekozen voor een kleine bol, met aan de bovenkant een vlak deel met het aanraakgevoelige display. Op dit display vinden we ook de plus- en minknop om het geluid aan te passen.

De HomePod mini komt, net als het origineel, in twee kleuren namelijk wit en spacegrijs. Overige specificaties zijn nog niet bekend. Ook tasten we nog steeds in het duister of de HomePod mini überhaupt wel naar Nederland komt. We wachten nog steeds op de originele HomePod. Wellicht dat Apple tijdens het iPhone 12-event een uitbreiding van de beschikbare landen aankondigt.

Lees ook onze verwachtingen van het iPhone 12-event. Wil je niks missen, volg dan onze hub van het iPhone 12-event waarin we de liveblog bijhouden en je op de hoogte houden van alle aankondigingen.