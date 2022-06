Onderstaande fotofuncties gelden trouwens niet alleen voor iOS 16, maar ze komen vaak ook naar iPadOS 16 en macOS Ventura. Zo wordt er op drie platformen meer mogelijk met je foto’s!

#1 Gedeelde iCloud-foto­bibliotheek

Het was altijd al mogelijk om gezamenlijke fotoalbums te maken, bijvoorbeeld met andere leden in het gezin. In iOS 16 komt daar een nieuwe mogelijkheid bij: de gezamenlijke iCloud-fotobibliotheek. Dit is geen album maar een aparte fotobibliotheek binnen iCloud waar iedereen foto’s aan kan toevoegen, bewerken en verwijderen. Het toevoegen van foto’s kan handmatig en automatisch. Vanuit de Camera-app kun je meteen aangeven dat een foto naar de gezamenlijke fotobibliotheek moet worden doorgestuurd. Er komt ook wat intelligentie aan te pas bij het delen van foto’s. Verder kun je onderschriften en trefwoorden toevoegen, die voor iedereen zichtbaar zijn. Gooit iemand een foto weg, dan verdwijnt ‘ie voor iedereen.

Waarom zou je dit willen gebruiken in plaats van een normaal gedeeld fotoalbum? Ten eerste omdat de foto’s in de oorspronkelijke kwaliteit worden bewaard in de gezamenlijke fotobibliotheek, terwijl ze bij een gedeeld album in een lagere kwaliteit worden opgeslagen. Ten tweede zijn bij fotoalbums de bewerkingen van anderen niet te zien. En een ander punt is dat er voor gedeelde fotoalbums allerlei beperkingen gelden. Zo mag je maximaal 200 gedeelde albums hebben en mogen er in een album maximaal 5000 foto’s zitten. Bij de gedeelde fotobibliotheek gelden weer andere beperkingen: zo kun je maar met 6 mensen deelnemen en is de maximale iCloud-opslag bepalend hoeveel GB aan foto’s je mag delen.

Je kunt een gedeelde iCloud-fotobibliotheek met maximaal vijf anderen gebruiken, dus in totaal zes personen. Iedereen kan een bijdrage leveren en de foto’s bekijken, ook als iemand anders ze heeft gemaakt of bewerkt. Om te voorkomen dat er per ongeluk foto’s worden gedeeld die anderen niet mogen zien, zijn er slimme regels. Je kunt kiezen om alle eerdere foto’s te delen of alleen foto’s vanaf een bepaalde datum. Daarnaast kun je kiezen om alleen foto’s te delen waarop alleen bepaalde personen staan, zoals mensen uit jouw gezin.

Je krijgt op het tabblad Voor jou suggesties om foto’s te delen. Daarnaast kun je delen op basis van nabijheid via Bluetooth.

Gedeelde foto’s uit je gezamenlijke bibliotheek zullen verschijnen in Terugblikken, uitgelichte foto’s en de foto-widget, net als bij je persoonlijke foto’s.

De gedeelde iCloud-fotobibliotheek is nog niet aanwezig in de eerste iOS 16 beta, maar zou in latere beta’s toegevoegd kunnen worden. Ook is het mogelijk dat het pas later komt, pas nadat iOS 16 officieel is uitgerold.

#2 Dubbele foto’s herkennen en verwijderen

De Foto’s-app heeft een handig trucje voor mensen die veel dubbele foto’s hebben. Deze verschijnen in een aparte map, zodat je ze gemakkelijk kunt opruimen. Voorheen moest je zelf handmatig door je foto’s om dubbele foto’s op te sporen of gebruikmaken van een slimme app zoals Gemini.

#3 Objecten uit foto’s snijden

Een grappige functie om eens mee te experimenteren: je kan objecten, mensen en dieren eenvoudig uit een foto snijden. Je doet dit door je vinger op het object te drukken en vervolgens het uitgesneden deel te kopiëren of te delen. Dit is bijvoorbeeld ideaal als de achtergrond erg druk is of als je een losstaand object in een chatbericht wilt plakken. Je hebt dan geen geavanceerde foto-app meer nodig. Het werkt voor personen, dieren, objecten en meer. Je hebt er wel een iPhone met A12 Bionic-chip of nieuwer voor nodig, dus een iPhone XS of later.

#4 Vergrendelde foto-albums

Standaard zit er nu een slotje op twee albums in de Foto’s-app: Recent verwijderd en Verborgen. In beide gevallen moet je dus eerst je gezicht of je vingerafdruk scannen voordat je de inhoud van deze albums kunt zien. Wil je dit liever niet, dan kun je dit uitschakelen zodat de foto’s altijd meteen te zien zijn. Het is daarbij alles of niets: je zet de verificatie voor beide albums aan of uit. Je kan dus niet alleen de verificatie voor het Verborgen-album ingeschakeld laten.

#5 Fotobewerkingen kopiëren

Gebruik je vaak foto’s in dezelfde stijl, waarbij je steeds dezelfde bewerkingen uitvoert, dan kun je dat in iOS 16 automatiseren. Je kunt bewerkingen kopiëren. Oftewel: wat je met de ene foto hebt gedaan kun je ook uitvoeren op een andere foto. Dit geldt bijvoorbeeld voor de instellingen van bewerking, kleur, filters en dergelijke. Op deze manier hoef je dezelfde bewerkingen niet telkens opnieuw uit te voeren. Het werkt zelfs als je meerdere foto’s selecteert, dus dit komt voor fanatieke fotobewerkers zeker van pas.

#6 Fotobewerkingen herstellen

Als je bij het bewerken van foto’s de weg kwijt bent geraakt in de instellingen en te veel aanpassingen hebt gedaan, dan kun je nu eenvoudig met de undo– en redo-knop de wijzigingen respectievelijk terugdraaien en opnieuw uitvoeren. Je kan elke wijziging stap voor stap ongedaan maken. Voorheen was er wel een knop Herstel, maar daarmee was je alle bewerkingen in één klap kwijt.

#7 Naam van schermafbeelding wijzigen

Is het je wel eens opgevallen dat schermafbeeldingen altijd een standaardnaam krijgen? In de bestandsnaam staat ook de datum en het tijdstip, maar dat is niet altijd handig. Gelukkig kun je in iOS 16 voordat je een screenshot deelt de naam wijzigen. Tik na het maken van de schermafbeelding op de miniatuur, tik op de deelknop en je ziet een knop Wijzig naam. Typ vervolgens de door jou gewenste naam in en delen maar!

#8 Nieuwe terugblikken

De iPhone en iPad krijgen er dit najaar twee nieuwe terugblikken bij, namelijk van spelende kinderen en This Day in History. Deze laatste laat zien wat er voorgaande jaren op dezelfde dag gebeurde. Dit kan leuk zijn op speciale momenten zoals Koningsdag of Kerstmis. Er was overigens al een terugblik ‘Op deze dag’ waarbij je foto’s op een bepaalde dag van een paar jaar geleden te zien kreeg.

Ook nieuw is dat je bij het bekijken van een video van je Terugblik nu gemakkelijk kunt tikken om de video opnieuw af te spelen vanaf het begin. De muziek speelt dan gewoon door.

#9 Personen alfabetisch sorteren

Apple maakt voor personen waar je veel mee te maken hebt een apart album aan. Deze albums staan in willekeurige volgorde. Vanaf iOS 16 kun je ze in alfabetische volgorde plaatsen.

#10 Geen uitgelichte foto’s tonen

Misschien vind je de uitgelichte foto’s en Terugblikken helemaal niet leuk of wil je niet herinnerd worden aan gebeurtenissen uit het verleden. Je kunt in dat geval het uitlichten van foto’s uitschakelen. Dit geldt ook meteen voor de fotowidget.

#11 Voorgrond onscherp op portretfoto’s

Bij portretfoto’s is meestal de achtergrond onscherp gemaakt. Maar het kan ook andersom. Soms is er een bloesemtak op de voorgrond te zien en staat de persoon iets verder weg. In dat geval kun je de voorgrond wat extra blur geven. Zo krijg je een wat realistischer diepte-effect. Het werkt alleen op foto’s die met de iPhone 13-serie zijn gemaakt.

#12 Verbeterde kwaliteit in filmmodus

Met de ‘Cinematic mode’ oftewel filmmodus kun je fraaie effecten bewerkstellingen. Daarbij kun je afwisselend scherpstellen op gebeurtenissen op de voor- en achtergrond. De beeldkwaliteit is nu nog beter bij filmen van profiel vanuit een bepaalde hoek. Ook de randen van haar en brillen zien er beter uit. Filmmodus werkt alleen op de iPhone 13-serie.

Overigens heeft Apple eerder al aangegeven geen foto’s van gevoelige plekken meer te tonen in de Terugblikken. Het gaat hierbij om een beperkt aantal plaatsen, met name concentratiekampen en andere oorlogsgerelateerde locaties.

Bekijk ook Apple laat geen Terugblikken op holocaust-locaties meer zien in iOS 15.5 De Foto's-app op je iPhone, iPad en Mac zal vanaf iOS 15.5 geen Terugblikken op gevoelige plekken meer laten zien. Vooral herdenkingsplekken en voormalige concentratiekampen worden genegeerd.

Meer fotofuncties in iOS 16 en meer

Er zijn nog meer kleine functies die rechtstreeks of zijdelings met foto’s te maken hebben. Zoals deze:

Meerlaags foto-effect op je toegangsscherm. Je kunt nu zorgen dat je hoofd half de klok afdekt op het toegangsscherm. Suggesties voor foto’s op het toegangsscherm. iOS stelt op een slimme manier foto’s voor uit je fotobibliotheek, die geschikt zijn als wallpaper op je toegangsscherm. Fotoshuffle op je toegangsscherm. Je kunt nu zorgen dat er steeds een andere foto te zien is op je toegangsscherm. Je bepaalt zelf hoe vaak. Fotostijlen toepassen op toegangsscherm. Je kunt automatisch zorgen dat de kleurfilters, tint en font worden aangepast aan je toegangsscherm. Livetekst werkt nu niet alleen in foto’s, maar ook in video’s. Je moet daarvoor het beeld wel even stilzetten. Op teksten in foto’s kun je met Quick Actions meteen een actie uitvoeren. Dit geldt bijvoorbeeld voor het vertalen van teksten, het omrekenen van valuta of het herkennen van trackinginformatie voor pakketjes.

Meer over iOS 16

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. Lees ook onze overzichten met de beste iOS 16 functies én de beste iOS 16 details en ontdekkingen. Momenteel kunnen alleen ontwikkelaars de iOS 16-beta installeren. De publieke releasedatum van iOS 16 staat gepland voor dit najaar. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 15.5.