Mac-gebruikers die een geschikt apparaat hebben kunnen deze nu bijwerken naar macOS Catalina 10.15.4. De update werd de afgelopen tijd al door Apple getest en is nu samen met de andere updates uitgebracht. Zoals Apple eerder al aankondigde kunnen ontwikkelaars hun Mac-apps nu bundelen met de iOS- en iPadOS-versie, waardoor je als gebruiker niet dubbel hoeft te betalen. Maar er zitten meer verbeteringen in en in dit artikel nemen we ze met je door.



macOS Catalina 10.15.4 beschikbaar

Sinds macOS Catalina kunnen ontwikkelaars een stuk eenvoudiger hun iPad-app overzetten naar de Mac. Deze Catalyst-apps vind je in de Mac App Store en zijn grotendeels gebaseerd op de iPad-versies. Maar een groot nadeel was nog dat je voor dergelijke apps nog apart moest betalen, ook als je de iPad-versie al gekocht hebt. Vanaf macOS Catalina 10.15.4 hoeft dat niet meer, mits de ontwikkelaar dit ondersteunt. Apple biedt namelijk de universele aankopen aan, zodat je maar één keer hoeft te betalen voor de app voor iPhone, iPad en Mac. Voorwaarde is dus wel dat ontwikkelaars dit zelf moeten aanbieden, dus het is nog altijd mogelijk dat je nog wel los moet betalen.

Maar de update biedt nog meer verbeteringen. Dit zijn de hoogtepunten van macOS Catalina 10.15.4:

Communicatielimieten in Schermtijd: Je kan nu ook op de Mac aangeven met wie er gecommuniceerd mag worden. Eerder werd de functie al in iOS 13.3 toegevoegd. Heb je dit op de iPhone of iPad ingesteld, dan wordt dit automatisch gesynchroniseerd.

Head Pointer: In Toegankelijkheid vind je nu een optie genaamd Head Pointer. Als je dit inschakelt kun je de muiscursor bedienen met je hoofd, dankzij de ingebouwde camera.

Live songteksten: Zing mee met de live songteksten in de Muziek-app op de Mac. De functie werd eerder al in iOS 13 en iPadOS 13 toegevoegd aan de iPhone en iPad.

Zodra de volledige releasenotes bekend zijn, werken we dit artikel bij. Mogelijk heeft Apple ook enkele belangrijke beveiligingsupdates doorgevoerd.

macOS Catalina 10.15.4 downloaden

Je downloadt macOS Catalina 10.15.4 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

