iPadOS 17.7.7 is een speciale update voor modellen die niet geschikt zijn voor iPadOS 18. Het draait hierin vooral om beveiligingsverbeteringen, maar na installatie melden meerdere gebruikers problemen met deze update. Wij leggen uit wat er precies aan de hand is en wat je kunt doen om dit op te lossen.

Gebruikers worden uitgelogd in iPadOS 17.7.7

Na de release van iPadOS 17.7.7 melden verschillende gebruikers op Reddit dat ze last hebben van een vervelende bug. Na het installeren is het nodig om herhaaldelijk opnieuw in te loggen in diverse apps. Telkens bij het afsluiten van een app, moet in de apps weer opnieuw ingelogd worden. Omdat het bij een groot aantal apps speelt sinds de update naar iPadOS 17.7.7, is het vermoeden sterk dat het probleem in de iPadOS-update zelf zit en niet in een aantal specifieke apps. Al met al zorgt dit voor veel frustratie, zeker omdat het probleem zonder duidelijke aanleiding lijkt op te treden. Ook onder iCulture-lezers wordt melding gemaakt van het probleem.

De update naar iPadOS 17.7.7 is bedoeld voor oudere iPads die geen ondersteuning meer krijgen voor iPadOS 18. In deze update heeft Apple diverse beveiligingslekken gedicht, waaronder kwetsbaarheden in de kernel waardoor netwerkverkeer mogelijk buiten een VPN om kon lekken. Ook andere beveiligingsproblemen die misbruikt konden worden door kwaadaardige apps of websites zijn aangepakt.

De update is beschikbaar voor de volgende modellen:

Gebruik je een nieuwer model, dan kun je gewoon updaten naar iPadOS 18.5, de meest recente versie met alle nieuwe functies.

Downgraden naar iPadOS 17.7.6

Gebruikers van iPadOS 17.7.7 zijn duidelijk niet tevreden. De onverwachte inlogproblemen zorgen voor frustratie en er is op het moment van schrijven nog geen aanvullende update uitgebracht om dit te verhelpen.

Omdat een officiële oplossing tot dusver nog uitblijft, raden gebruikers elkaar nu aan om tijdelijk terug te gaan naar de vorige versie: iPadOS 17.7.6, dus een downgrade uitvoeren. Hiervoor heb je het juiste firmwarebestand nodig, dat je kunt downloaden via IPSW.me of via deze website die direct linkt naar de officiële Apple-servers. Je weet zo zeker dat je een veilige en originele versie gebruikt. Let op: download nooit firmwarebestanden van andere bronnen! Het bestand dat je nodig hebt eindigt altijd op .ipsw. Zorg ervoor dat je het juiste bestand kiest voor jouw specifieke iPad-model. Sla het bestand op een goed vindbare plek op, zoals je bureaublad.

In de onderstaande handleiding lees je stap voor stap hoe je de downgrade uitvoert.

Downgraden op Mac

Sluit je iPad aan op de Mac met de Finder geopend. Zet je iPad in herstelmodus. Dit doe je als volgt: Houd de thuisknop + aan/uit-knop tegelijkertijd ingedrukt. Houd dit ongeveer 10 seconden vast tot het scherm zwart wordt. Laat de aan/uit-knop los, maar blijf de thuisknop ingedrukt houden (nog ongeveer 5 seconden). Als dit gelukt is krijg je de herstelmodus te zien. Dit is een afbeelding met een laptop en een stekker. Open je toestel in Finder, druk op de Herstel iPhone-knop en selecteer dan het juiste .ipsw bestand dat je hiervoor gedownload hebt. Nu wordt je iPad software teruggezet naar de vorige versie

Downgraden op Windows

Sluit je iPad aan op je Windows PC met de Apple Devices app geopend. Zet je iPad in herstelmodus. Dit doe je als volgt: Houd de thuisknop + aan/uit-knop tegelijkertijd ingedrukt. Houd dit ongeveer 10 seconden vast tot het scherm zwart wordt. Laat de aan/uit-knop los, maar blijf de thuisknop ingedrukt houden (nog ongeveer 5 seconden). Als dit gelukt is krijg je de herstelmodus te zien. Dit is een afbeelding met een laptop en een stekker. Je ziet vervolgens je iPad in de Apple Devices app opkomen met een melding dat deze hersteld moet worden. Klik tegelijkertijd met shift op de Herstel iPhone-knop en selecteer hier het .ipsw bestand dat je eerder gedownload hebt. Nu wordt je iPad-software teruggezet naar de vorige versie.

Wachten op iPadOS 17.7.8

Een alternatieve oplossing is om simpelweg af te wachten tot Apple zelf met een bugfix komt, bijvoorbeeld in een toekomstige update zoals iPadOS 17.7.8. Het is op dit moment echter onduidelijk of Apple op de hoogte is van de inlogproblemen waar gebruikers tegenaan lopen. Het kan dus even duren voordat er een officiële oplossing beschikbaar is.