Sinds iPadOS 13 kun je de iPad met een muis bedienen, al zijn de mogelijkheden daar nog beperkt. Bovendien heeft Apple dit verstopt in de toegankelijkheidsinstellingen en worden de eigen draadloze muis en trackpad niet ondersteund. Daar komt met iPadOS 13.4 verandering in. Apple heeft de muisbediening helemaal op de schop gegooid en speciaal ontwikkeld voor de iPad. Het werkt met het nieuwe Magic Keyboard voor de iPad Pro, maar ook met alle andere iPads die de update kunnen installeren.



iPadOS 13.4 trackpad support komt eraan

De nieuwe cursor is een klein rondje die zich automatisch aanpast aan de content. Dat betekent dat de cursor verandert in een streepje zodra je tekst wil selecteren en de vorm van een knop aanneemt zodra je deze bij een knop in een app houdt. Op deze manier kan je dus ook makkelijker de cursor verplaatsen van de ene knop naar de andere. In onderstaande video zie je kort hoe dit in zijn werk gaat.

De werking is dus verschillende ten opzichte van een traditionele cursor die je kent van de Mac of een Windows-pc. Wel ondersteunen geschikte trackpads bepaalde veegbewegingen die je al kent van de Mac. Dit zijn de mogelijkheden:

Scrollen: twee vingers op de trackpad of één op een Magic Mouse

Appkiezer: veeg omhoog en pauzeer met drie vingers

Apps wisselen: veeg naar links of rechts met twee vingers om tussen apps te wisselen

Inzoomen: knijpbeweging met twee vingers op een trackpad om in te zoomen op een webpagina, foto, document en kaart

Terug naar beginscherm: veeg omhoog met drie vingers

Rechter muisklik: klik met twee vingers op een trackpad of klik rechts op een muis

Dock: verplaats de cursor naar de onderkant van het scherm

Slide Over: verplaats de cursor naar de rechter zijkant van het scherm. Veeg met drie vingers naar links en rechts om apps te wisselen

Bedieningspaneel: klik op de statusbalk rechtsboven

Berichtencentrum: klik op de statusbalk linksboven

Op deze pagina bekijk je meer mogelijkheden van de trackpad support.

Om de nieuwe trackpadfuncties te kunnen gebruiken, heb je wel een geschikt accessoire nodig. Apple heeft laten weten dat Apple’s Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 en het nieuwe Magic Keyboard voor iPad Pro geschikt zijn. Heb je een draadloze of USB-muis van een ander merk, dan kun je deze ook gewoon gebruiken. De trackpad-ondersteuning komt naar alle iPad-modellen die iPadOS 13 kunnen draaien. Dat is dus vanaf de iPad Air 2, de standaard iPad, de iPad mini 4 en nieuwer en alle iPad Pro-modellen. Je hebt dus niet per se de allernieuwste iPad nodig.

iPadOS 13.4 is vanaf 25 maart 2020 beschikbaar. Daarnaast brengt deze update nog veel meer nuttige verbeteringen, net als in iOS 13.4. Alles over de iOS 13.4 functies lees je in ons aparte artikel.

Bekijk ook Overzicht: deze functies in iOS 13.4 komen er binnenkort aan In iOS 13.4 brengt Apple weer tal van nieuwe functies en verbeteringen naar je iPhone. In dit artikel zetten we de belangrijkste vernieuwingen van iOS 13.4 en iPadOS 13.4 voor je op een rij.

Nieuwe Magic Keyboard voor iPad Pro werkt ook met vorige generatie

Apple’s nieuwe Magic Keyboard voor iPad Pro werkt dus nauw samen met de nieuwe trackpadfuncties, dankzij de nieuwe ingebouwde trackpad. Wat goed is om te weten is dat de iPad Pro 2018 ook geschikt is voor dit nieuwe toetsenbord. Je hebt dus niet per se de nieuwe iPad Pro 2020 nodig om dit toetsenbord te kunnen gebruiken. Het Magic Keyboard voor iPad Pro is vanaf mei beschikbaar. Het model voor de 12,9-inch iPad Pro kost €399 en het model voor de 11-inch iPad Pro kost €339. Hij is beschikbaar met een Nederlandse toetsenbordindeling. De toesten werken met een schaarmechanisme en zijn voorzien van verlichting. De stroom krijgt hij van de iPad Pro zelf en met de USB-C ingang kun je ook gemakkelijk de iPad Pro zelf opladen.