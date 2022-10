De prijs van de nieuwe iPads in 2022 is even schrikken! Ze zijn honderden euro's duurder geworden en een iPad Pro is daardoor niet meer onder de duizend euro verkrijgbaar. Zelfs de bestaande iPad Air en mini werden duurder. Wij laten de prijsverhogingen en de verschillen zien.

iPad-prijzen 2022

Apple heeft de iPad Pro 2022 onthuld, samen met een compleet vernieuwde iPad 2022. De prijzen zijn enorm gestegen ten opzichte van vorig jaar en dat is geen goede ontwikkeling. Je bent nu veel meer kwijt voor de iPads zelf, voor extra opslag en voor accessoires. Daardoor is het standaardmodel van de iPad opeens geen instapmodel meer, maar een middenklasser waar je vroeger een Air voor kreeg. Hoe sterk de prijzen zijn gestegen lees je hier!



iPad 2022: prijs gestegen met 200 euro

De iPad 2022 maakt het wel heel bont! Deze kleurrijke standaard iPad in nieuw design is er in vier opvallende kleuren. De redesign heeft blijkbaar nogal wat geld gekost, want Apple heeft de vanafprijs met maar liefst 200 euro verhoogd.

Model iPad 2022 iPad 2021 Prijsverhoging 64GB Wifi €589,- €389,- €200,- 256GB Wifi €789,- €559,- €230,- 64GB Cellular €789,- €529,- €260,- 256GB Cellular €989,- €699,- €290,-

Waarom duurder? De prijsverhoging zal te maken hebben met de inflatie en andere marktontwikkelingen. Zie ook ons artikel waarom de nieuwste iPhones (en iPads) zo duur geworden zijn

iPad Pro 2022: ook fors duurder

Wil je een nieuwe iPad Pro 2022 hebben, dan moet je dit jaar extra diepe zakken hebben. Een prijs van €899,- kun je wel vergeten, want Apple wil dat je meer dan duizend euro uitgeeft.

Dit zijn de prijzen voor de 11-inch iPad Pro 2022:

Model iPad Pro 2022 iPad Pro 2021 Prijsverhoging 128GB Wifi €1.069,- €899,- €170,- 256GB Wifi €1.199,- €1.009,- €190,- 512GB Wifi €1.449,- €1.229,- €220,- 1TB Wifi €1.949,- €1.669,- €280,- 2TB Wifi €2.449,- €2.109,- €340,-

En dit zijn de prijzen voor de 12,9-inch iPad Pro 2022:

Model iPad Pro 2022 iPad Pro 2021 Prijsverhoging 128GB Wifi €1.469,- €1.219,- €250,- 256GB Wifi €1.599,- €1.329,- €270,- 512GB Wifi €1.849,- €1.549,- €300,- 1TB Wifi €2.349,- €1.989,- €360,- 2TB Wifi €2.849,- €2.429,- €420,-

Bekijk ook iPad Pro 2022 officieel onthuld: dit is de volgende generatie iPad Pro Apple heeft de nieuwe iPad Pro 2022 aangekondigd. Er zit een nieuwe chip in voor betere prestaties en ook wat nieuwe functies. Lees er hier alles over!

Ook prijsverhoging bij bestaande iPads

De prijzen zijn niet alleen verhoogd bij de nieuwe iPads, want ook alle andere modellen zijn duurder geworden:

iPad 2021: verhoogd van €389,- naar €439,- (+€50,-)

iPad Air 2022: verhoogd van €698,50 naar €789,- (+€90,50)

iPad mini 2021: verhoogd van €559,- naar €659,- (+€100,-)

Deze modellen kun je het beste je iPad kopen bij andere winkels, want daar is de prijsverhoging vaak nog niet doorgevoerd.