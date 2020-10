Recente iPad Air- en iPad Pro-modellen hebben een USB-C-aansluiting in plaats van Lightning. Wat zijn de voordelen daarvan en wat kun je er zoal mee doen? We duiken in de toepassingen van USB-C op de iPad Pro 2018 en nieuwer.

USB-C op de iPad Pro en iPad Air

De iPad Pro 2018 en nieuwer hebben een USB-C poort aan de onderkant. Ook op de iPad Air 2020 en nieuwer vind je nu de USB-C-aansluiting. Dat biedt nieuwe mogelijkheden. Je kunt er camera’s, muziekinstrumenten en docks op aansluiten en zelfs je iPhone mee opladen! Niet elke USB-C-aansluiting is hetzelfde, dus is het goed om te weten welke kabels en accessoires je moet hebben. Hieronder lopen we de belangrijkste voordelen en mogelijkheden langs.

Dit zijn de voordelen van USB-C op de iPad:

Praktische info over USB-C:



Deze iPads hebben een USB-C aansluiting:

iPad Air 2020 en nieuwer

iPad Pro 2018 en nieuwer

#1 Sneller opladen met USB-C

USB-C is geschikt voor hogere laadvermogens dan een Lightning-kabel, tot wel 100 Watt. Daarom kun je zonder problemen een 96 Watt MacBook-adapter (85 euro) gebruiken om je apparaat op te laden. Dat geldt trouwens ook voor alle andere Apple-producten die snelladen ondersteunen. “Mogelijk laadt het apparaat dan sneller op”, belooft Apple. Apple heeft ervoor gezorgd dat dit veilig verloopt, zodat je toestel niet oververhit raakt.

De USB-C-adapter die Apple bij de recentere iPads meelevert is overigens 18 of 20 Watt. Dit is een flinke verbetering ten opzichte van de USB-A lader die Apple voorheen bij iPads meeleverde, want die zat op 10 of 12 Watt. Heb je een extra oplader nodig, dan kun je deze voor €25 aanschaffen.

Je zou eventueel kunnen kiezen voor de aanschaf van een USB‑C-naar-USB-adapter (€25) voor als je je oude accessoires wilt blijven gebruiken. Verder kun je de iPad opladen via de USB-C poort op de MacBook.

Om je iPad sneller op te laden kun je een MacBook-adapter met USB-C gebruiken. Die verkoopt Apple ook los in meerdere uitvoeringen (vanaf 55 euro).



Bij het Magic Keyboard sluit je de USB-C-kabel zo aan.

#2 Makkelijker aansluiten met USB-C

USB-C is van twee kanten symmetrisch. Ten eerste is de connector zelf symmetrisch, dus je hoeft niet te checken of je ‘m goed erin steekt. Het past altijd. Ten tweede zit aan beide uiteinden van de kabel een USB-C-connector, dus je hoeft niet meer naar het juiste einde van de kabel te zoeken.

Dit kun je aansluiten op een iPad met USB-C:

Oordopjes en headsets met kabel (eventueel met USB-C-adapter)

Digitale camera’s

Toetsenborden

USB-microfoons, voor bijvoorbeeld Garageband

Geheugenkaartlezers, voor het uitlezen van foto’s en video’s

Andere externe opslagmedia, maar alleen voor het inladen van foto’s en video’s

Externe schermen tot 5K (DisplayPort, HDMI en USB-C)

TV-schermen met HDMI-aansluiting

Kleine apparaten die je wilt opladen, zoals een iPhone of Apple Watch (max. 7,5 Watt)

Ethernet (verloopstuk nodig)

Hubs en docs

Audio-interfaces en MIDI-apparaten

Bekabelde muizen (met adapter)

Er zijn ook apparaten die je niet kunt aansluiten op een iPad, zoals:

Printers

Draadloze muizen die niet met Bluetooth werken (maar RF of eigen technologie)

Thunderbolt 3-beeldschermen zoals het LG UltraFine 5K-display uit 2016 (het 5K-scherm uit 2019 werkt wel, maar alleen met 4K voor video)

#3 Een 5K scherm aansluiten op de iPad

Je kunt op de nieuwste iPads een extern scherm aansluiten, tot wel 5K! Zo kun je je iPad gebruiken om iets te laten zien aan anderen. Sluit je de iPad Pro aan op een groter scherm zoals een tv-scherm, dan kun je bijvoorbeeld video’s afspelen. Apple lijkt de functie vooral te hebben gemaakt voor creatieve beroepen, zo blijkt uit de afbeeldingen. Met een aangesloten monitor kun je dankzij de ondersteuning van DisplayPort 1.3 tot een resolutie van 5120 x 2880 gaan. De USB-C-poort kan USB 3.1 Gen 2 datatransfers tot 10 Gbps aan.

Het is een kwestie van goed opletten bij de aanschaf van je nieuwe monitor. Het door Apple aanbevolen LG UltraFine 5K-scherm werkt niet altijd:

Het LG UltraFine 5K-beeldscherm uit 2019 (bekijken) kan op een iPad Pro worden aangesloten en is geschikt voor een resolutie van 4K met video, audio, data en voeding.

Het LG UltraFine 5K-beeldscherm uit 2016 is niet geschikt om op de iPad Pro aan te sluiten. De kabel past weliswaar, maar het functioneert niet. De iPad verwacht namelijk DisplayPort of HDMI, terwijl het LG UltraFine-scherm met het Thunderbolt 3-protocol werkt.

Dat kan wat verwarrend zijn, want USB-C en Thunderbolt 3 hebben op het oog dezelfde aansluiting, maar de dataoverdracht kan via totaal andere specificaties verlopen. Wel kun je andere 4K/5K-schermen van LG aansluiten, als ze maar met DisplayPort/HDMI werken.

Het mooie van het aansluiten op een extern scherm is dat je een soort werkstation op je bureau kunt inrichten, met een beeldscherm en hub, waarop je je veelgebruikte accessoires hebt aangesloten zoals, een USB-toetsenbord, speakers en een MIDI-apparaat of harddisk. Het enige wat je bij thuiskomst hoeft te doen is het aansluiten van je iPad Pro en je hebt een volledig functionerende werkplek.

De iPad Pro en iPad Air worden overigens niet geleverd met USB-C displaykabels, maar je kunt die wel aanschaffen. Het werkt volgens informatie van Apple met elke USB-C naar HDMI of DisplayPort-kabel. Apple verkoopt onder andere een USB‑C-naar-digitale-AV-multipoort-adapter (79 euro).

#4 Supersnelle datatransfer met USB-C

Een Lightning-aansluiting met USB 3.0 ondersteuning kan snelheden tot 5 Gbps aan.

De USB-C-connector die Apple op de iPad gebruikt ondersteunt een snelheid van 10 Gbps. Dat gaat dus lekker snel bij het leegtrekken van je camera of geheugenkaartje. Maar hou er wel rekening mee dat de zwakste schakel bepalend is voor de daadwerkelijke snelheid. Bij de USB‑C-naar-SD-kaartlezer (45 euro) zagen we namelijk dat het werkt op ‘UHS-II-snelheid’ en dat is 156MB/s full duplex of 312MB/s half duplex.

#5 iPhone opladen met je iPad

Je kunt via de USB-C poort van de iPad ook je iPhone opladen! Dat kan handig zijn in noodsituaties als je nog even door moet en er geen stopcontact in de buurt is. De iPad wordt dan één grote powerbank.

Voor het opladen van je iPhone heb je wel een apart kabeltje nodig, namelijk een Lightning-naar-usb-c-kabel (25 euro). Heb je al een wat nieuwere MacBook, dan heb je waarschijnlijk al zo’n kabeltje liggen.

#6 Met USB-C kun je allerlei accessoires aansluiten

Voorheen kon je via de Lightning-poorten van de iPad wel kleine accessoires voorzien van stroom, bijvoorbeeld een Apple Pencil of geheugenkaartlezer. Maar als je een zwaarder apparaat aansloot kreeg je al snel een melding dat het apparaat te veel stroom trok. De USB-C-poort heeft een veel hogere output, zodat je er ook grotere apparaten mee kunt aansluiten en opladen. Het werkt zelfs met USB-C-hubs en externe harddisks.

Je kunt bijvoorbeeld toetsenborden, MIDI-apparaten, Ethernet-adapters, camera’s, usb-sticks en externe harde schijven aansluiten. Dit werkt standaard alleen met foto’s en video’s. Wil je meer doen, dan heb je gespecialiseerde apps voor bestandsbeheer nodig. Fabrikanten zoals SanDisk en Seagate leveren die mee bij hun opslagproducten. Ook is het zo, dat als je zware apparaten wilt aansluiten, je beter gebruik kunt maken van een powered USB-C-hub, zodat je de accu van de iPad Pro niet te snel leegtrek.

Praktische info: USB-C, Thunderbolt, DisplayPort?

Het is bij USB-C wel even opletten, want het is niet zo dat alles wat eruit ziet als USB-C ook daadwerkelijk gaat werken. Je kunt een Thunderbolt-accessoire aansluiten op een USB-C-poort en erachter komen dat het niet werkt. Ook kan het zijn dat het maar gedeeltelijk werkt en heb je een Thunderbolt 3-poort nodig om er volop van te profiteren. Vaak kun je het verschil tussen een USB-C en een Thunderbolt 3-kabel niet goed zien.

Bekijk ook USB-C en Thunderbolt 3 uitgelegd: dit zijn de verschillen De USB-C en Thunderbolt 3-aansluiting hebben exact hetzelfde uiterlijk, maar wat is nou eigenlijk het verschil? En wat kan je ermee? In dit artikel zetten we de eigenschappen en verschillen van deze aansluitingen op een rijtje.

Dit komt omdat een USB-C-connector er precies uit ziet als een Thunderbolt 3-connector. De specificatie van USB-C houdt in dat er bovenop de normale USB-functies ook nog extra functionaliteit bovenop kan zijn toegevoegd, zoals Thunderbolt of DisplayPort.

Wat is USB 3.1 gen 2

Apple spreekt bij de iPad over USB-C. De kabel heeft echter een eigen specificatie en dit geval gaat het om USB 3.1 gen 2. Dit maakt datasnelheden tot 10 Gbps mogelijk.

Bij USB-A was er ook al onderscheid tussen 2.0 en 3.0: dezelfde aansluiting, maar verschillende snelheden. De Lightning-aansluiting die Apple in de meeste producten gebruikt ondersteunt USB 3.0 en heeft een maximale snelheid van 5 Gbps.

Voor muziek zal 5 Gbps voldoende zijn, maar voor 4K en 5K displays heb je hogere snelheden nodig en dan is 10 Gbps mooi meegenomen. Ga je nog meer accessoires mogelijk aansluiten, dan is de hogere snelheid eveneens welkom.

Hoe werkt het met USB-C-hubs?

Apple wekt graag de indruk dat de iPad een MacBook-vervanger is. Maar er zit slechts één USB-C poort in, dus dat betekent dat je niet alles kunt aansluiten. Je zult dus vaak (net als bij de 12-inch MacBook) een USB-C-hub nodig hebben. Dat biedt je de mogelijkheid om meerdere USB-C-apparaten tegelijk aan te sluiten en bovendien zitten er vaak nog poorten in om je oudere accessoires met USB-A-aansluiting te blijven gebruiken.

Omdat de MacBooks al langere tijd USB-C gebruiken heb je tegenwoordig keuze uit een enorm aanbod van USB-C hubs, bijvoorbeeld van de Nederlandse fabrikant Xtorm (35 euro). Let wel op dat ze USB 3.1 gen 2 ondersteunen, want dan heb je de hoogst mogelijke snelheid. Ook belangrijk is om te letten op de pass-through power. Je kunt dan een stroomadapter aansluiten op de hub, die vervolgens zorgt dat je iPad opgeladen blijft én stroom geeft aan alle aangesloten accessoires.

Bekijk ook De beste USB-C hubs en docking stations voor je MacBook Als je vaak moet thuiswerken, is het wel zo fijn als je wat extra aansluitingen hebt op je MacBook. In deze gids zetten we de beste USB-hubs en docking stations voor je op een rij. Zo koppel je makkelijk in één keer meerdere accessoires aan je Mac of MacBook.

Waarschijnlijk werken alle hubs die voor de MacBooks zijn gemaakt ook met de iPad, maar dat is een kwestie van uitproberen.

iPad met USB-C aansluiting kopen

Wil je een iPad met USB-C-aansluiting kopen, dan heb je keuze uit deze formaten en modellen: