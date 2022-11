Magic Keyboard Folio review

In onze iPad 2022 review kon je lezen dat deze tablet geen betaalbaar instapmodel meer is. Dat blijkt ook uit de accessoires die je voor deze tablet kunt aanschaffen. Een simpele Smart Folio kost al €99,- en de Magic Keyboard Folio die we hier bespreken maakt je €299,- lichter. Het maakt de iPad een stuk geschikter om op te typen, maar is hij ook het geld waard? In deze review vertellen we over onze ervaringen!

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De review is uitgevoerd in november 2022 en bespreekt de situatie op dat moment. De Magic Keyboard Folio is voor deze test beschikbaar gesteld door Apple.



Magic Keyboard Folio voor iPad 2022 in het kort

Nieuw tweedelig toetsenbord voor mensen die veel willen typen

Momenteel alleen beschikbaar voor iPad 2022

Toetsenbordformaat is vergelijkbaar met het Magic Keyboard voor de iPad Air

Plastic toetsen met 1 mm travel, vergelijkbaar met Magic Keyboard voor iPad

Geen achtergrondverlichting

Verkrijgbaar voor €299,- bij Apple Store en andere winkels

Dat de iPad 2022 ook bedoeld is voor het serieuze werk, blijkt wel uit het feit dat Apple er een speciale toetsenbordhoes voor heeft uitgebracht. Als je naar de activiteiten van een gemiddelde kantoorwerker of kenniswerker kijkt, dan is deze iPad daar ook prima geschikt voor. E-mailen, samenwerken aan documenten, een presentatie voorbereiden, videobellen met collega’s: allemaal bezigheden waar je echt geen iPad Pro of iPad Air voor nodig hebt.

Design van het Magic Keyboard Folio

Het was natuurlijk mooi geweest als je deze toetsenbordhoes gratis bij de iPad had gekregen, maar met een blik op het prijskaartje (€299,-) is wel duidelijk dat Apple dit niet kan doen.

Dit is niet de zwevende hoes die je voor de iPad Pro/Air kunt aanschaffen en er zit eerlijk gezegd ook weinig ‘magie’ aan. Maar hij is wel heel praktisch.

Dit is een nieuw type Magic Keyboard Folio, dat uit twee delen bestaat. Het ene deel bevat het toetsenbord en klikt vast met de drie connector-puntjes aan de zijkant van de iPad. De andere helft bedekt de achterkant van de iPad en plakt magnetisch vast aan de achterkant. Er zit een gat in, om nog steeds de camera aan de achterkant te kunnen gebruiken. De achterkant beschikt over een soort klep, waarmee je de hoek van het scherm kunt variëren.



De meest uitgeklapte stand van de toetsenbordhoes.



De meest rechtopstaande stand van de toetsenbordhoes.

Minpuntje: hij is er alleen in het wit, terwijl ik vanwege de kans op vlekken liever een donkergrijs exemplaar had gezien. Wie graag zit te snacken tijdens het schrijven, moet oppassen dat een kruimel van een borrelnoot of chipje geen vlekken achterlaat. Mocht je nog wat ruimte in je budget hebben, dan raad ik het Magic Keyboard Folio wel aan, ook al vind ik de prijs wat aan de hoge kant.

Magic Keyboard Folio voor iPad 2022 in gebruik

Het was voor mij overigens prima geweest als deze hoes uit één stuk was gemaakt, want nu schiet het toetsenbord-beeldscherm wel eens los. Waar je ook rekening mee moet houden, is dat de plastic toetsen bij dichtgevouwen toestand tegen het scherm rusten. In hoeverre dit slijtage gaat opleveren, is nu nog niet te zeggen. Bij mijn oude MacBook zag ik na verloop van tijd wel toetsvormige vlakjes op het scherm.

Het voordeel van het tweedelige design is overigens wel dat je het toetsenbord-deel kunt loshalen, omkeren en naar achteren wegklappen, zodat de toetsen niet je benen of de tafel raken bij het kijken van een video. Voor gebruik op een vliegtuigtafeltje is dit formaat nét klein genoeg.



Door het uitklapmechanisme heb je een behoorlijk diep tafeltje nodig om te zorgen dat het past.

De toetsen zelf typen overigens heerlijk, vergelijkbaar met Apple’s Magic Keyboard. Je kunt er vlot met 10 vingers blind mee typen, ook al zit er geen toetsenbordverlichting op. Het toetsenbord is breed genoeg om comfortabel te werken en hebben een prettige verticale indruk van 1 mm. De Magic Keyboard Folio die ik heb getest heeft een UK-indeling, die voor mij prima werkt. Er staat een pond-teken op de letter 3, maar die kun je ook voor de hashtag gebruiken. Je kunt ook een variant met normale NL-indeling kopen.

Dit is Apple’s eerste toetsenbordhoes met een rij functietoetsen, waarmee je bijvoorbeeld de schermverlichting en het volume kunt regelen. Wat mij betreft niet direct nodig, maar ze kunnen handig zijn voor veelgebruikte acties. Bovendien zijn ze vrij smal en zitten niet in de weg. Er zit zelfs een Lock-toets op om je iPad snel te kunnen vergrendelen als je even wegloopt van je werkplek. En uiteraard zit er een trackpad op, ideaal om in een document even snel je cursor te kunnen verplaatsen. Tijdens het schrijven van deze review op de iPad heb ik mijn MacBook geen moment gemist. Ook prettig is, dat het toetsenbord niet kantelt bij gebruik op schoot.

Een (heel klein) minpuntje dat ik toch nog even wil noemen, is dat de strook materiaal tussen toetsenbord en connectorstrook vrij breed is, waardoor hij wat uit vorm raakt. Dit is op de foto hieronder te zien.



Als de hoes rechtop staat, gaat hij al snel wat uit model hangen.

Zoek je alternatieven voor deze toetsenbordhoes, kijk dan eens naar het aanbod van Logitech. Deze komen iets later op de markt maar zijn wel een stuk goedkoper:

Logitech Slim Folio voor iPad (€119,99)

Logitech Rugged Folio voor iPad (€139,99)

Logitech Combo Touch voor iPad (€179,99)

We bespreken deze in onze round-up van iPad 2022 accessoires. Daar vind je ook de andere officiële accessoires die voor deze tablet te koop zijn, zoals een simpele hoes en de benodigde adapter om de Apple Pencil te kunnen aansluiten.

Score 8.3 Magic Keyboard Folio voor iPad 2022 €299,99 Voordelen + Prettig om lange teksten op te typen

Toetsen van normaal formaat die goed in te drukken zijn

Functietoetsen voor snelle toegang tot functies

Onder verschillende kijkhoeken te plaatsen Nadelen - Alleen verkrijgbaar in wit

Prijzig

Conclusie Magic Keyboard Folio voor iPad 2022

Ondanks de wat hoge prijs vind ik het Magic Keyboard Folio wel een aanrader als je veel met deze tablet wil gaan typen. Wordt dit jouw nieuwe ‘werkcomputer’ en ben je van plan lange stukken te gaan typen (zoals deze review) of moet je veel e-mail beantwoorden, dan is dit een ideale hoes om te hebben. De hoes sluit goed aan, is prettig in gebruik en tikt lekker licht. Met deze hoes kreeg ik echt de ervaring alsof ik op een laptop aan het werken was. Jammer is dat deze hoes alleen in het wit te krijgen is en dat kan vlekken geven.

Vind je de prijs te hoog, dan moet je zeker even naar de Logitech-hoezen kijken, want die zijn ook van uitstekende kwaliteit en een stuk goedkoper.

Magic Keyboard Folio voor iPad 2022 kopen

Het Magic Keyboard Folio voor iPad 2022 is te koop bij de Apple Store en bij diverse winkeliers. De prijs is in alle gevallen €299,-: