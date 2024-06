Veel mensen hebben hun iPhone standaard op de stille modus staan, waardoor de iPhone alleen trilt bij inkomende oproepen en nieuwe meldingen. Maar er zijn situaties waarbij je misschien liever juist wel geluiden wil horen als je een nieuw WhatsApp-bericht krijgt of als je gebeld wordt. Bijvoorbeeld in de auto, terwijl je gebruikmaakt van CarPlay. Door bij het gebruik van CarPlay wél geluid te horen bij meldingen en oproepen, is de kans kleiner dat je een belangrijk telefoontje mist terwijl je je ogen op de weg houdt. Vanaf iOS 18 kun je dit eenvoudig voor CarPlay instellen, zonder dat je iets op je iPhone hoeft te veranderen. Zo werkt de stille modus voor CarPlay.

Stille modus voor CarPlay uitschakelen: zo krijg je wel geluid van CarPlay-meldingen

Vanaf iOS 18 is er in CarPlay een nieuwe instelling waarmee je de stille modus kan uitschakelen zodra je met CarPlay verbonden bent. Je zorgt er dan voor dat je altijd van alle inkomende berichtjes en telefoonoproepen geluid hoort door de speakers van de auto, zonder dat je daar de schakelaar op je iPhone voor hoeft aan te passen als je deze op stil hebt staan. Zo schakel je het geluid voor meldingen op CarPlay in:

Verbind je iPhone met CarPlay en open daar de Instellingen-app. Ga naar het onderdeel Geluiden. Je ziet hier nu drie opties: Wijzig stille modus niet: Staat je iPhone op stil, dan hoor je in CarPlay geen geluiden. Staat de stille modus op je iPhone uit (en hoor je dus geluiden), dan hoor je die ook in CarPlay.

Schakel stille modus uit: Staat je iPhone op stil, dan hoor je met deze instelling in CarPlay wél geluiden.

Schakel stille modus in: Staat je iPhone niet op stil (en hoor je daar dus geluiden), dan hoor je met deze instelling in CarPlay geen geluiden van meldingen en oproepen. Kies voor de tweede optie als je je iPhone standaard op stil hebt staan, maar op CarPlay juist wel geluiden wil.

Met de derde instelling kun je het ook omdraaien: heb je je iPhone juist nooit op stil staan, maar wil je tijdens het rijden niet gestoord worden door geluidjes via CarPlay, dan kan dat dat dus ook door op CarPlay de stille modus in te schakelen zodra je ermee verbonden bent.

Geluiden in CarPlay in iOS 17 en ouder

De nieuwe instelling vind je dus alleen in iOS 18 en nieuwer. Gebruik je CarPlay met iOS 17 of ouder en wil je daar ook geluidjes horen, dan zit er niets anders op dan de stille modus op je iPhone zelf uit te schakelen. Je doet dat doorgaans met de zijschakelaar, boven de volumeknop. Heeft je iPhone een actieknop en heb je daar de stille modus niet aan gekoppeld, dan zet je het geluid aan via het Bedieningspaneel.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar.