Op de Mac is het mogelijk om snel via de menubalk te controleren of je Bluetooth-muis of -keyboard nog voldoende batterijlading heeft. In deze tip leggen we uit hoe je het batterijniveau van je Bluetooth-accessoires op de Mac kunt controleren.

Bluetooth-accessoires voor de Mac: batterijniveau controleren

Voor gebruikers van een Mac kan deze tip om het batterijniveau van je Bluetooth-accessoires te checken goed van pas komen. Je bent daardoor tijdig op de hoogte als de batterij(en) van je muis, trackpad of ander accessoire leeg dreigen te raken. De Mac geeft weliswaar tijdig een waarschuwing als de batterijen van je muis, trackpad of toetsenbord bijna leeg zijn, maar het kan handig zijn om het zelf in de gaten te houden.

Batterijniveau van Bluetooth op de Mac controleren vanuit de menubalk

De makkelijkste manier om de batterijstatus van je Mac-accessoires te controleren is vanuit je menubalk. Deze is het snelst in je zicht en biedt volledige informatie. Heb je het Bluetooth-menu nog niet in je menubalk staan? Dan kun je dit inschakelen via Systeemvoorkeuren > Bluetooth. Klik onderin het venster op Toon Bluetooth in menubalk en voilà.

Nu staat het Bluetooth-menu in je menubalk. Je zult zien dat er een klein batterij-icoontje verschijnt die weergeeft hoe vol de batterij nog is. Wil je preciezere details? Dan klik je op het icoontje en houd je je muis boven de naam van het accessoire wat je wilt checken. Je krijgt dan het exacte percentage te zien.

Batterijniveau controleren vanuit Systeemvoorkeuren

Een iets omslachtiger manier is het controleren vanuit Systeemvoorkeuren. Dit zou je kunnen gebruiken als je je menubalk niet wilt overspoelen met icoontjes die je niet zo belangrijk vindt. Het vereist voor het controleren alleen wat extra stappen.

Open Systeemvoorkeuren op je Mac. Deze staat standaard in het Dock, maar je kunt het ook vinden in de Apps-map. Ga naar Toetsenbord, Muis of Trackpad, afhankelijk van het accessoire dat je wilt checken. Je zult in ieder scherm linksonder zien hoe vol de batterij nog is.

Een klein voordeel is dat je met de knop in diezelfde hoek instructies kunt opvragen voor het vervangen van de batterijen.

Wist je dat je ook een Windows-toetsenbord of -muis met een Mac kunt gebruiken? Hoe dat werkt lees je in onze aparte tip. Je moet namelijk wel even uitvogelen welke knoppen bedoeld zijn voor Command, Option en Control.

Bekijk ook Zo gebruik je een Windows-toetsenbord met de Mac Wil je een Windows-toetsenbord gebruiken in combinatie met de Mac? Dan zullen sommige speciale toetsen net iets anders zitten. Je kunt dit oplossen door het PC-toetsenbord anders in te delen. In deze tip leggen we uit hoe.

Meer tips over Mac Bluetooth-accessoires

Hieronder vind je nog meer tips die met (Bluetooth) toetsenborden, trackpads en muizen op de Mac te maken hebben: