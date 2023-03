Mensen die een oudere iPhone hebben, kunnen hun Fitbit niet meer updaten. De app vereist vanaf nu namelijk iOS 15 of nieuwer en dat betekent dat je minimaal het volgende nodig hebt:

Ter vergelijking: voor Apple’s Pages, Numbers en Keynote moet je over minimaal iOS 15 beschikken.



Geen updates meer

De genoemde toestellen zijn nog te updaten naar iOS 15, maar hun voorgangers niet. Heb je een ouder toestel dan kun je niet gebruik maken van versie 3.77 van de Fitbit-app. Overigens krijgen de eerdere toestellen ook al geen normale updates van Apple meer (alleen beveiligingsupdates), dus je bent er misschien al aan gewend geraakt dat sommige apps niet meer goed werken. Je kunt deze iPhones nog steeds gebruiken als je niet te hoge eisen stelt en er rekening mee houdt dat je geen nieuwe functies krijgt. Wat je nu ook nog eens misloopt zijn de nieuwe functies van Fitbit. Een nieuwe fitnesstracker in gebruik nemen kan eveneens problemen gaan geven.

Je hebt de Fitbit-app niet alleen nodig om te koppelen, maar ook om je dagelijkse activiteiten, beweging en lichaamswaarden te bekijken. Je krijgt een melding in de app te zien “dat de Fitbit app v3.77 minimaal iOS 15 vereist” en “dat je je iOS-versie moet updaten om volledig gebruik van de app” te kunnen maken. Dat lukt alleen niet als je een van de genoemde toestellen hebt. Andere appmakers van gezondheidsaccessoires blijven hun apps ook niet eindeloos ondersteunen. De Health Mate-app van Withings vereist bijvoorbeeld iOS 14 of nieuwer. In feite gaat het dan om precies dezelfde toestellen, want bij iOS 13/14/15 vielen erg jarenlang geen toestellen af. De Withings-app vereist dus ook iPhone 6s en nieuwer.

Waar veel meer mensen zich druk over maken, is of WhatsApp nog wel op oudere iPhones werkt. Op dat punt is er goed nieuws, want je hebt momenteel iOS 12 nodig en dat gaat terug tot de iPhone 5s. Bij Apple zelf is het nogal wisselen. Je kunt de Podcasts-app gebruiken op iOS 10, maar voor iMovie en Clips heb je iOS 16 nodig.

