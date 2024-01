Apple heeft de nieuwste updates voor iPhone en iPad uitgebracht. In iOS 17.3 is een nieuwe belangrijke functie toegevoegd, die jouw gegevens beschermt in geval van diefstal. Ook iPaOS 17.3 is beschikbaar.

Het is nooit leuk als je iPhone gestolen wordt, ook al heeft Apple allerlei hulpmiddelen om je te beschermen tegen diefstal. Er zijn ook manieren om te voorkomen dat je iPhone gestolen wordt. In iOS 17.3 voegt Apple nog een belangrijk hulpmiddel toe om te voorkomen dat een dief met jouw gestolen iPhone bij je Apple ID-instellingen komt en bijvoorbeeld je wachtwoord wijzigt. Lees hier alles over iOS 17.3 en meer.

De nieuwste iOS-update wordt momenteel uitgerold. Het kan daardoor even duren voordat de update voor jou zichtbaar is. Meestal rolt Apple de updates uit vanaf 19:00 Nederlandse tijd.

iOS 17.3 en iPadOS 17.3 beschikbaar

Met ingang van iOS 17.3 vind je op je iPhone de functie genaamd Stolen Device Protection. Deze functie voorkomt dat een dief die de toegangscode van jouw iPhone kent, bijvoorbeeld je Apple ID-wachtwoord kan wijzigen. Schakel je de Stolen Device Protection in, dan is voor bepaalde zaken áltijd Face ID nodig om gegevens te wijzigen of instellingen aan te passen. Je toegangscode is daar dan niet meer beschikbaar als backup voor het geval je gezicht niet herkend wordt.

Voor diverse instellingen geldt deze wijziging, indien je de diefstalfunctie inschakelt. Je kan dan bijvoorbeeld geen wachtwoorden uit iCloud-sleutelhanger meer bekijken, maar ook geen iPhone wissen of de iPhone gebruiken om een ander device in te stellen zonder Face ID te gebruiken. Dit voorkomt dat een dief dergelijke handelingen uitvoert die persoonlijke gegevens bevatten. Voor sommige handelingen is zelfs een beveiligingsvertraging ingesteld, waardoor je na Face ID nog een uur moet wachten indien je niet thuis bent. Bijvoorbeeld het wijzigen van je Apple ID-wachtwoord.

De functie is te vinden via Instellingen > Face ID/Touch ID en toegangscode > Bescherming voor gestolen apparaat. Je moet dit wel van tevoren inschakelen, dus voordat je iPhone gestolen wordt. In het dagelijks gebruik merk je nauwelijks verschil met de functie ingeschakeld.

Maar iOS 17.3 en iPadOS 17.3 bieden meer. De updates voegen ook ondersteuning toe voor het samenwerken aan Apple Music-afspeellijsten. Deze functie stond oorspronkelijk gepland voor iOS 17.2, maar liep wat vertraging op. Met de functie kun je samen nummers toevoegen aan een afspeellijst, de volgorde wijzigen en zelfs reageren met een emoji op de muzieksmaak van de ander.

Een volgende nieuwe functie is AirPlay in hotelkamers, maar daar heb je pas iets aan als voldoende hotels er ondersteuning voor bieden.

Tot slot vind je in iOS 17.3 nog een nieuwe wallpaper voor de Black History Month. Deze past bij het nieuwe Black Unity 2024 Apple Watch-bandje, waar ook weer een wijzerplaat bij hoort die in watchOS 10.3 toegevoegd is. Je leest meer over alle nieuwe functies van iOS 17.3 in ons aparte artikel.

iOS 17.3 release notes

Dit zijn de Engelstalige release notes van iOS 17.3 die Apple heeft vrijgegeven:

This update introduces additional security measures with Stolen Device Protection. This release also includes a new Unity wallpaper to honor Black history and culture in celebration of Black History Month, as well as other features, bug fixes, and security updates for your iPhone. Some features may not be available for all regions or on all Apple devices. Stolen Device Protection Stolen Device Protection increases security of iPhone and Apple ID by requiring Face ID or Touch ID with no passcode fallback to perform certain actions

Security Delay requires Face ID or Touch ID, an hour wait, and then an additional successful biometric authentication before sensitive operations like changing device passcode or Apple ID password can be performed Lock Screen New Unity wallpaper honors Black history and culture in celebration of Black History Month Music Collaborate on playlists allows you to invite friends to join your playlist and everyone can add, reorder, and remove songs

Emoji reactions can be added to any track in a collaborative playlist This update also includes the following improvements: AirPlay hotel support lets you stream content directly to the TV in your room in select hotels

AppleCare & Warranty in Settings shows your coverage for all devices signed in with your Apple ID

Crash detection optimizations (all iPhone 14 and iPhone 15 models) For information on the security content of Apple software updates, please visit this website:

https://support.apple.com/kb/HT201222

Voor iPadOS 17.3 zijn dit de release notes:

This update introduces a new Unity wallpaper to honor Black history and culture in celebration of Black History Month. This release also includes enhancements to Apple Music, as well as other features, bug fixes, and security updates for your iPad. Some features may not be available for all regions or on all Apple devices. For information on the security content of Apple software updates, please visit this website: https://support.apple.com/kb/HT201222

iOS 17.3 downloaden

Om iOS 17.3 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.