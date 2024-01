In de week van 22 januari 2024 brengt Apple onder andere iOS 17.3 en watchOS 10.3 uit. De afgelopen weken is Apple bezig geweest met het testen van de update en daaruit zijn diverse nieuwe functies gebleken. In totaal biedt iOS 17.3 ondersteuning voor vijf nieuwe functies en verbeteringen, waarbij er voornamelijk twee uitspringen. Wil je binnenkort iOS 17.3 installeren, dan zijn dit de functies die je daarbij krijgt.

#1 Stolen Device Protection: bescherming bij diefstal

Met iOS 17.3 krijgt je iPhone een extra veiligheidsfunctie die beschermt bij diefstal: Stolen Device Protection. Schakel je deze functie in, dan zijn voor bepaalde instellingen en gewijzigde functies altijd Face ID of Touch ID nodig. Dit voorkomt dat iemand die jouw iPhone gestolen heeft én je toegangscode weet, door je wachtwoorden gaat snuffelen of zelfs je Apple ID-wachtwoord wijzigt. Je moet de functie wel zelf eerst inschakelen. Daarnaast is er als onderdeel van deze functie nog de extra veilige beveiligingsvertraging toe. In dat geval moet je zelfs nog een uur wachten na het verifiëren via Face ID of Touch ID bij bepaalde instellingen, in het geval dat je niet thuis bent.

Bekijk ook iPhone krijgt nieuwe Stolen Device Protection-functie in iOS 17.3: dit betekent het De iPhone krijgt in iOS 17.3 een nieuwe functie genaamd Stolen Device Protection (in het Nederlands: Bescherming voor gestolen apparaat). Daarmee kunnen bepaalde functies alleen gebruikt worden met behulp van Face ID of Touch ID.

#2 Samenwerken aan Apple Music-afspeellijsten

De tweede belangrijke functie is het kunnen samenwerken aan Apple Music-afspeellijsten. Je kan samen een afspeellijst maken, waarbij ieder muziek toe kan voegen en de volgorde van de nummers kan wijzigen. Je kunt zelfs met een emoji laten weten wat je van de muziekkeuze van de ander vindt. Meerdere mensen kunnen aan de afspeellijst samenwerken. Dit is vooral handig met je partner of een vriendengroep. Iedereen moet wel de nieuwste software hebben en abonnee van Apple Music zijn.

Bekijk ook Samenwerken aan Apple Music afspeellijst in iOS 17.3 beta: nu ook met emojireacties Door samen te werken, krijg je de beste resultaten. Dat geldt natuurlijk ook voor afspeellijsten met de beste muzieknummers. In Apple Music kun je vanaf iOS 17.3 samenwerken aan afspeellijsten. Deze tip legt uit hoe je dat doet.

#3 AirPlay in hotelkamers

Al in juni 2023 kondigde Apple een verbetering voor AirPlay in iOS 17: ondersteuning voor hotel-tv’s. Apple zou samenwerken met bepaalde merken en hotelketens om AirPlay direct beschikbaar te maken in tv’s, zodat je niet zelf een Apple TV hoeft mee te zeulen. Je scant hiervoor een QR-code die op de televisie verschijnt, waarna de iPhone verbinding maakt met wifi en je muziek, films en series kan streamen van je iPhone of iPad naar de televisie in je hotelkamer.

#4 Nieuwe Black Unity-achtergrond en -wijzerplaat

Ook in 2024 heeft Apple een nieuw Black Unity Apple Watch-bandjes, voorzien van een kleurrijk bloemenmotief. Daar hoort ook weer een nieuwe wijzerplaat bij, die toegevoegd wordt in watchOS 10.3. Maar op de iPhone en iPad vind je in iOS 17.3 ook een nieuwe achtergrond. Er was al een Unity-collectie beschikbaar, met enkele achtergronden van de afgelopen jaren. Maar daar komt met iOS 17.3 en iPadOS 17.3 dus nog een extra achtergrond bij, zoals je die hieronder ziet.

#5 Check garantie en AppleCare voor al je apparaten

Via de instellingen van je iPhone en iPad kun je nu ook al zien hoe het zit met de garantie van het apparaat waar je het op checkt, inclusief gekoppelde apparaten zoals Apple Watch en AirPods. Maar vanaf iOS 17.3 zie je op deze plek de garantiestatus van al je apparaten waarop je bent ingelogd met je Apple ID. Dus ook van Macs, Apple TV’s en andere apparaten. Je vindt deze optie bij Instellingen > Algemeen > AppleCare en garantie.

#6 Verbeteringen voor crashdetectie

Apple heeft tot slot nog achter de schermen gesleuteld aan de crashdetectie. Een jaar geleden bleek dat wintersporters regelmatig onterechte meldingen van crashdetectie kregen. Ook mensen in een achtbaan kregen soms deze melding. Sindsdien heeft Apple met enige regelmaat in nieuwe iOS-updates het algoritme van de crashdetectie aangepast, om te voorkomen dat mensen onterechte waarschuwingen krijgen en 112 ingeschakeld wordt terwijl er niks aan de hand is. In iOS 17.3 heeft Apple opnieuw optimalisaties doorgevoerd bij de crashdetectie. Dit geldt voor alle iPhone 14- en iPhone 15-modellen, evenals geschikte Apple Watch-modellen met watchOS 10.3.

Bekijk ook Crashdetectie op de Apple Watch en iPhone: zo werkt het Apple heeft in 2022 een nieuwe functie geïntroduceerd: crashdetectie. Dit is een nieuwe veiligheidsfunctie op de iPhone en Apple Watch die je hopelijk nooit nodig hebt.

iOS 17.3, watchOS 10.3, macOS Sonoma 14.3 en tvOS 17.3 verschijnen in de week van 22 januari 2024. Zodra de updates beschikbaar zijn, lees je dat uiteraard op iCulture.