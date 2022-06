Ook FaceTime krijgt nieuwe functies vanaf iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura. In dit artikel nemen we de functies met je door.

FaceTime wordt steeds geavanceerder door de nieuwe functies die Apple toevoegt. Ook in de updates van komend najaar vinden we een paar handige verbeteringen. Helaas zijn nog niet alle functies in Nederland te gebruiken, maar we hebben hoop voor de toekomst. Tot die tijd zijn er ook andere vernieuwingen die je wel kunt gebruiken en die misschien nog wel nuttiger zijn. Dit is er allemaal nieuw in FaceTime in iOS 16 en meer.

#1 Met Handoff wisselen van apparaat tijdens een FaceTime gesprek

Beschikbaar op: iPhone, iPad

Het is ons op de iCulture redactie al ontelbare keren overkomen dat we in een FaceTime gesprek zaten en tijdens dit gesprek eigenlijk naar een ander apparaat wilden wisselen. Bijvoorbeeld als je het gesprek startte op je iPhone terwijl je op straat liep, maar daarna achter je bureau gaat zitten en je Mac in gebruik neemt. Je bent dan ongemakkelijk met twee apparaten in de weer. Vanaf iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura is dat eindelijk verleden tijd.

Dankzij Handoff, een functie die bij Apple al jaren bestaat om makkelijk te wisselen tussen apparaten, kun je vanaf de komende updates ook wisselen van FaceTime apparaat. Als je AirPods hebt gekoppeld (of een ander Bluetooth-accessoire waarmee je kunt bellen), zal de verbinding hiervan ook automatisch worden overgezet. Het overzetten van een gesprek werkt hetzelfde als andere apps die je met Handoff kunt gebruiken. In onze tip lees je hoe dat werkt.

#2 Veranderde interface tijdens het bellen

Beschikbaar op: iPhone, iPad

Tijdens het bellen met FaceTime krijg je een veranderde weergave te zien bovenin je scherm. Hoe je in iOS 15 nog een donkere ‘kaart’ ziet met daarop de knoppen voor je microfoon en camera, zo is dat vanaf iOS 16 transparant geworden. De knoppen bedekken zo een stuk minder van het videobeeld. Wat ons betreft ziet het er moderner uit.

#3 Samenwerken met anderen in FaceTime

Beschikbaar op: iPhone, iPad

Een andere grote functie in de aankomende updates is samenwerken. Als je bijvoorbeeld met vrienden, collega’s of medestudenten samen aan een document werkt, kun je vanuit FaceTime een document delen met de rest. Iedereen kan dan bewerkingen doen die de rest live kan volgen. Het werkt dan in feite hetzelfde als met z’n allen om tafel zitten met een document in het midden. Wat Apple’s eigen apps betreft werkt het in Bestanden, Keynote, Numbers, Pages, Notes, Reminders en Safari. Ontwikkelaars kunnen hun app geschikt maken voor samenwerken. De functie wordt ook ondersteund door de iOS 16 Berichten-app.

#4 Live ondertiteling tijdens het FaceTimen

Beschikbaar op: iPhone 11 en nieuwer, iPads met A12-chip en nieuwer, Mac met Apple Silicon (nog niet in het Nederlands)

In ondersteunde talen kun je vanaf de updates ook live ondertiteling krijgen tijdens een FaceTime videogesprek. Zit je in een groepsgesprek, dan laat je apparaat duidelijk weten wie er aan het woord is. Deze functie maakt het eenvoudiger voor doven of slechthorenden om mee te doen aan een FaceTime videogesprek. Helaas is het vooralsnog alleen beschikbaar in het Engels. Daarbij komt ook nog dat Apple het als een beta-functie uitbrengt. Het zal daarom bij de officiële release vermoedelijk ook nog niet helemaal vlekkeloos werken.

Een goede optie voor iedereen die deze functie nu al wil gebruiken op iOS 15 is de Navi-app. Deze Nederlandse app werd dit jaar genomineerd voor een Apple Design Award en biedt ondertiteling in veel talen. Hiervoor maakt de app gebruik van FaceTime SharePlay. Bekijk ook onze review van Navi.

#5 SharePlay apps ontdekken

Beschikbaar op: iPhone 11 en nieuwer, iPad

Inmiddels zijn er al redelijk wat apps met SharePlay ondersteuning, maar tot nu toe was het wel lastig om deze te ontdekken. Daarom kun je vanaf de najaarsupdates vanuit FaceTime ontdekken welke SharePlay apps er zijn. Je ziet onderscheid tussen de apps die je al hebt en wat er nog meer te krijgen is in de App Store. Als je vervolgens een app downloadt, kun je deze meteen gebruiken met SharePlay. Het is nog wel zo dat iedere deelnemer van het gesprek ook de betreffende app moet hebben om mee te doen.

#6 FaceTime ophangen met Siri

Beschikbaar op: iPhone, iPad

Klaar met FaceTimen? Dan kun je vanaf iOS 16 gewoon via Siri ophangen als je even niet je handen vrij hebt. Dit werkt helaas nog niet in het Nederlands, maar je kunt de functie wel in- en uitschakelen in de Instellingen. Het is één van de nieuwe Siri functies in iOS 16. Hierover hebben we ook een apart artikel.