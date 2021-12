Navi is een app om live ondertiteling te tonen tijdens een FaceTime-gesprek. De app kan zelfs live het gesproken woord vertalen. In deze review bespreken we onze ervaringen met Navi en voor wie deze app echt nuttig kan zijn.

Ontwikkelaar Jordi Bruin (@jordibruin) timmert hard aan de weg en brengt regelmatig nieuwe apps uit voor de iPhone, iPad en Mac. We schreven onlangs een review van Cibo, een app om menukaarten te vertalen. Navi is zijn nieuwste project en wij zijn enthousiast over het concept. Met Navi kun je tijdens een FaceTime-gesprek live ondertiteling lezen. De app kan ook vertalen wat de andere persoon zegt, zodat je ook eenvoudig met anderen kunt communiceren als je geen gemeenschappelijke taal hebt. Wij zijn benieuwd hoe goed de ondertiteling werkt en of de vertalingen te begrijpen zijn. Je leest alles in deze review van Navi.



Live FaceTime ondertiteling met Navi

Navi is een app waarvoor je minimaal iOS 15.1, iPadOS 15.1 of macOS 12.1 Monterey nodig hebt. De app draait namelijk helemaal om SharePlay. Deze nieuwe functionaliteit van Apple stelt ontwikkelaars in staat om content uit hun apps te delen tijdens een FaceTime-gesprek. De content van Navi is de ondertiteling.

Als je Navi voor het eerst opent, word je begroet door ontwikkelaar Jordi Bruin in een vooraf opgenomen filmpje met ondertiteling. Je ziet meteen hoe de app eruit ziet als je het zelf gebruikt: bovenin zie je de andere persoon in FaceTime, met daaronder live ondertiteling van wat diegene zegt. Een betere manier om je gebruiker te verwelkomen is er wat ons betreft niet, al zou het natuurlijk helemaal mooi zijn als deze tekst in het Nederlands werd voorgelezen door de Nederlandse ontwikkelaar. In de volgende stap geef je toestemming om je microfoon te gebruiken en om je tekst te analyseren. Daarna geef je aan hoe je genoemd wil worden en welke taal je spreekt. Navi is binnen een mum van tijd klaar voor gebruik.

Een klein nadeel aan de zogeheten onboarding is dat je moet beslissen of je meteen al allerlei in-app aankopen wil doen. Zo kun je direct al €4,49 betalen voor ‘Onbeperkt Ondertiteling’. Dat is momenteel nog niet nodig, want de ontwikkelaar geeft je in 2021 nog een onbeperkt aantal gratis gespreksvertalingen. Daarmee wil hij zoveel mogelijk feedback kunnen verzamelen over de app. In 2022 komt er een limiet van 10 gratis gesprekken. Daarna is een in-app aankoop vereist.

De tweede in-app aankoop die je meteen al kan kopen zonder de app eerst geprobeerd te hebben zijn zogenaamde vertaalcredits. Ieder karakter dat je door Navi laat vertalen, kost 1 credit. Om een beeld te krijgen van hoeveel credits je nodig hebt, heeft Navi een handige tool waarmee je dit kunt zien. Je kunt praten en de app vertelt je hoeveel credits je hiervoor zou moeten betalen als het tijdens een FaceTime-gesprek was.

Navi gebruiken: eenvoudige opzet, nog niet wijdverspreid

Wanneer je in een FaceTime-gesprek zit, kan één van de deelnemers Navi openen om een SharePlay-sessie te starten. Het is belangrijk dat de andere persoon ook de Navi-app heeft. Dat is immers hoe SharePlay in elkaar zit. Heeft de ander Navi nog niet, dan krijgt diegene een kleine melding in beeld met een link naar de App Store. Eenmaal gedownload is het een eitje om Navi werkend te krijgen, zo blijkt uit onze test voor deze Navi review. Alleen op sommige minder populaire schermen blijkt Navi niet helemaal goed ontworpen te zijn, zoals op de door ons geteste iPhone SE 2020 en iPad mini 5.

Om de ondertiteling met Navi te starten, begin je eerst een FaceTime-gesprek zoals je dat altijd al doet. Eenmaal aan het bellen, kun je Navi openen. De app herkent direct dat je aan het FaceTimen bent en vraagt of je SharePlay wil gebruiken. Als de andere persoon meedoet, hoef je eigenlijk alleen nog maar te praten en het werkt al. Je ziet in eerste instantie alleen de uitgeschreven tekst van wat de ander zegt, maar in de instellingen van Navi kun je ook instellen dat je je eigen woorden ook ziet staan. Zo kun je controleren of je goed wordt verstaan. Ben je klaar met ondertitelen, dan kun je gewoon terugkeren naar FaceTime door op de groene knop bovenin te tikken.

Het herkennen van de gesproken tekst in FaceTime gaat behoorlijk soepel. Er zit een minuscule vertraging in het tonen van de tekst nadat het uitgesproken is, maar dat merk je tijdens een conversatie eigenlijk niet zo. De app heeft soms wel wat moeite met het herkennen van sommige woorden. Vooral namen (zoals iCulture of de eigen app Navi) herkent de app niet altijd goed.

De app is vooral handig voor doven en slechthorenden of als je naar een FaceTime-presentatie van iemand moet luisteren. Als je zelf niet hoeft te praten, kan het handig zijn om het gesprek via tekst te volgen. We vinden het jammer dat het gesprek niet als tekst opgeslagen wordt of dat delen ervan te kopiëren zijn. Je kan ook niet terugscrollen om te horen wat iemand een minuut geleden gezegd heeft. Maar een dergelijke functie brengt ook allerlei privacybezwaren met zich mee, want de ander zal niet altijd door hebben dat het gesprek (in tekst) wordt opgenomen. Ook al moet diegene de SharePlay-sessie wel zelf accepteren.

Een klein nadeel is dat je minimaal iOS 15.1, iPadOS 15.1 of macOS 12.1 Monterey nodig hebt om Navi te kunnen gebruiken. Daar kan de ontwikkelaar niets aan doen, maar op dit moment is dat wel een beperking. Als Apple-fans zitten wij, en veel van onze lezers, al snel op de nieuwste versies van iOS. Dat is voor het gros van de mensen echter niet het geval. Wil je op dit moment Navi gebruiken, dan is het een kwestie van hopen dat de persoon waarmee je belt ook op iOS 15.1 of nieuwer zit. In onze ervaring updaten gebruikers hun Macs minder vaak dan iPhones.

Vertalen met Navi: is het de moeite waard?

Naast live ondertitelen, vertaalt Navi ook direct wat de andere persoon zegt. Zo kun je in theorie eenvoudig communiceren met iemand waarmee je geen gemeenschappelijke talen hebt. Uit onze test voor de Navi review blijkt dat vertalen best goed werkt. De eerder genoemde vertaalcredits heb je nodig om deze functie te kunnen gebruiken. Op dit moment maakt Navi gebruik van Google Translate om de vertalingen mogelijk te maken. In de toekomst wil de ontwikkelaar overschakelen naar Apple’s eigen tool hiervoor, maar die is op dit moment nog niet beschikbaar voor ontwikkelaars.

We hebben voor de test van Navi vertaalcredits gekregen van de ontwikkelaar. Je moet hier als gebruiker voor betalen. Voor €5,99 koop je 100.000 credits, maar je kunt voor meer geld ook meer credits kopen. Voordat je dat doet, is het goed om te weten dat je alleen zelf de binnenkomende gesprekken kan vertalen. Als de contactpersoon waarmee je belt ook wil vertalen, dan moet diegene óók credits kopen.

Score 8.5 Navi Gratis (met in-app aankopen) Voordelen + Goede, simplistische vormgeving

Ondertiteling en vertaling gaat razendsnel

Eenvoudige bediening via SharePlay

Leuke onboarding Nadelen – Snel praten werkt niet altijd goed

Minimaal iOS 15.1 vereist

Werkt nog niet vlekkeloos op alle schermen

Conclusie Navi app-review

Concluderend zijn we ronduit enthousiast na deze review van Navi, met een aantal (kleine) punten waarop de app verbeterd kan worden. Om te beginnen doet de app goed wat hij belooft: ondertiteling en vertaling wordt razendsnel op je scherm getoond en het verbinden via SharePlay is eenvoudig. Voor beginners kan het even iets zijn om onder de knie te krijgen, maar over het algemeen verwachten we daar geen problemen mee. De onboarding is erg duidelijk en laat meteen zien wat je kunt verwachten.

We zijn niet geheel tevreden over de manier waarop je tijdens je eerste kennismaking wordt geconfronteerd met twee optionele in-app aankopen. We zouden liever zien dat je de app eerst zelf kunt proberen voordat er schermvullend wordt gevraagd om voor extra’s te betalen. Na het schrijven van deze review van Navi hebben we nog wat kleinere verbeterpunten. Zo kan de weergave worden verfijnd op verschillende schermtypes, zoals de iPhone SE 2020 en iPad mini 5. Snel praten werkt niet zo goed, maar daar is overheen te komen. We hopen ook dat Apple snel de mogelijkheid om op je iPhone te vertalen aanbiedt aan ontwikkelaars, zodat Navi volledig on device kan werken. Nu komt Google er nog bij kijken en daar zal niet iedereen zich prettig bij voelen.

Jordi Bruin is de ontwikkelaar van Navi. Hij heeft het imago van een ontwikkelaar die goed naar zijn gebruikers luistert en feedback verwerkt. Daarom is onze verwachting dat Navi binnen de kortste keren alweer een stuk beter zal werken met nieuwe functies. Momenteel is Navi vooral aantrekkelijk voor doven en slechthorenden, maar ook voor mensen die elkaars taal niet (goed) spreken. Dat wordt in de toekomst mogelijk uitgebreid: één van de toekomstige functies is het exporteren van je FaceTime-gesprek. Dat kan handig zijn voor studenten en zakelijke toepassingen.