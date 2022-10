Apple's nieuwe A16 Bionic-chip in de iPhone 14 Pro is een duur onderdeel: het zou Apple $110 kosten om te produceren. Daarmee is het bijna 2,5 keer zo duur als de A15-chip van vorig jaar.

Het zal iedereen zijn opgevallen: de iPhone 14 is flink duurder geworden. Inflatie is één reden, maar bij de Pro-modellen speelt ook de prijs van de duurdere componenten een rol. De A16 Bionic-chip kost rond de $110 om te produceren, zegt Nikkei Asia. Die hogere kosten hebben waarschijnlijk te maken met het 4 nanometer-proces van TSMC, dat een stuk geavanceerder is dan eerdere methoden. Bovendien heeft TSMC een voorsprong op andere fabrikanten, waardoor ze relatief veel kunnen vragen.



De A15 Bionic werd geproduceerd volgens het 5 nanometer-principe. De prijs kan nog verder omhoog gaan als TSMC erin slaagt om het miniaturisatieproces nog verder door te voeren. Volgens geruchten zal de A17-chip voor de iPhone 15 Pro gebruik maken van het 3nm-proces, terwijl het bedrijf in 2025 wil beginnen met de 2nm-productie

Erg veel snelheidswinst is er overigens niet tussen de A15 en de A16. Uit Geekbench-resultaten blijkt dat er bij multicore-performance ongeveer 15% tot 17% snelheidswinst te behalen valt. Nikkei Asia liet in samenwerking met Fomalhaut Techno Solutions een teardown uitvoeren, om te kijken welke materialen zijn gebruikt. Over het algemeen zijn de productiekosten met 20% gestegen als je naar alle onderdelen van de iPhones kijkt. Een iPhone 14 Pro Max zou Apple ongeveer $501 kosten om te produceren en dat is $60 meer dan de iPhone 13 Pro Max. Dit is een relatief grote stijging. Sinds de iPhone XS Max uit 2018 lagen de productiekosten meestal tussen de $400 en $450, aldus Nikkei. Nu weten we dus ook wat de veroorzaker is van die hogere productiekosten: de A16-chip. De nieuwe camerasensor van Sony kost ook flink wat meer, namelijk 50%. Maar hier zijn de bedragen relatief laag: de sensor kost nu $15.

In de VS rekent Apple de gestegen productiekosten niet door en meldt trots dat de prijzen ondanks de inflatie en andere onzekerheden hetzelfde zijn gebleven. Nikkei waarschuwt beleggers dan ook dat Apple’s marge wel eens kleiner kan zijn geworden. Maar wellicht valt dat mee, want in veel andere landen zijn de prijzen fors gestegen.