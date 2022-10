We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Werewolf by Night

Te zien bij: Disney+

We volgen een lycanthrope superheld die de misdaad bestrijdt met de gaven die hij heeft gekregen door een vloek die door zijn bloedlijn is veroorzaakt.

Uncharted

Te zien bij: Netflix

De streetwise schattenjager Nathan Drake en zijn afvallige mentor Sully gaan op een gevaarlijk wereldwijd avontuur om het verdwenen goud van Magellaan te vinden.

Conversations with a Killer

Te zien bij: Netflix

Seriemoordenaar Jeffrey Dahmer bekent zijn gruwelijke misdaden in interviews zonder bewaking en biedt een verontrustende kijk in een gestoorde geest. Ook bij Netflix te zien: de dramaserie Dahmer.

The Midnight Club

Te zien bij: Netflix

In een landhuis met een mysterieuze geschiedenis ontmoeten de 8 leden van de Midnight Club elkaar elke nacht om middernacht om sinistere verhalen te vertellen – en om tekenen van het bovennatuurlijke van buitenaf te zoeken.

NTSF:SD:SUV::

Te zien bij: HBO Max

NTSF:SD:SUV: ook wel bekend als het National Terrorism Strike Force: San Diego: Sport Utility Vehicle, is een clandestien team agenten die samenwerken om San Diego te beschermen tegen diverse terroristische bedreigingen. Ze hebben één taak: jullie redden.

Ajax: Parels van Amsterdam

Te zien bij: Amazon Prime Video

Prime Video gaat een exclusieve documentaire van Ajax uitzenden. De bij de Amsterdamse club opgeleide spelers Ryan Gravenberch, Jurriën Timber en Devyne Rensch zijn het afgelopen voetbalseizoen intensief en van nabij met camera’s gevolgd. Zowel op de club als daarbuiten. Dit heeft geleid tot de documentaire AJAX: Parels van Amsterdam.

Catherine Called Birdy

Te zien bij: Amazon Prime Video

Het jaar? 1290. In het Middeleeuwse Engelse dorp Stonebridge, is Lady Catherine (bekend als Birdy) het jongste kind van Lord Rollo en de Lady Aislinn. Haar speelterrein is Stonebridge Manor, een huis dat, net als de familie, betere tijden heeft gekend. Rollo, die financieel berooid en uiterst hebzuchtig is, ziet voor zijn dochter een uitweg uit de financiële ondergang door haar uit te huwelijken aan een rijke man voor geld en land. Maar Birdy is, net als alle grote tienerheldinnen, temperamentvol, slim en avontuurlijk en bereid om elke huwelijkskandidaat die langskomt op steeds ingenieuzere manieren van zich af te schudden. Haar verbeelding, opstandigheid en diep geloof in haar eigen recht op onafhankelijkheid brengen haar op ramkoers met haar ouders. Wanneer de meest verachtelijke huwelijkskandidaat van allemaal arriveert, worden zij geconfronteerd met de ultieme test van liefde voor hun dochter.

Rogue Agent

Te zien bij: Pathé Thuis

Als Alice verliefd wordt op Robert vertelt hij haar dat hij een undercover MI5 agent is. Haar nachtmerries worden werkelijkheid als ze ontdekt dat dit slechts een dekmantel is voor een reeks diefstallen, manipulaties en ontvoeringen.

Ghosts (S01)

Te zien bij: Ziggo

Sam kan de paranormale huisgenoten zien nadat ze gevallen is, maar ze gelooft er niet in en doet het af als verbeelding. De geesten halen alles uit de kast om haar van hun bestaan te overtuigen.

The Last Right

Te zien bij: CineMember

De succesvolle advocaat Daniel Murphy reist vanuit Boston terug naar Ierland voor de begrafenis van zijn moeder. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden krijgt hij niet alleen de verantwoordelijkheid voor zijn autistische broer Louis, maar ook voor het lichaam van de man die naast hem in het vliegtuig zat. Aangespoord door zijn broer Louis en de pittige jonge begrafenisondernemer Mary begint hij aan een doldwaze autorit dwars door Ierland om de onbekende man te kunnen begraven, op de hielen gezeten door de politie.

Meer kwaliteitsfilms kijken?

